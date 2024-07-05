Смотровую площадку оборудуют возле надписи "Баянаул" при въезде в райцентр. С нее можно будет просмотреть зону от физкультурно-оздоровительного комплекса до пляжа у озера Сабындыколь. Недорогие авиа- и ж\/д билеты ищите на Aviata.kz. Место воспринимают как фотозону, поэтому оно должно стать еще одним центром притяжения туристов, считает аким Павлодарской области Асаин Байханов. Давайте бережно относиться к природе, поддержим эко-проект #jasylbolsyn и будем путешествовать осознанно. Основанием площадки станет жесткая монолитная конструкция, а сверху установят деревянную конструкцию в виде навеса. "Размер - семь на восемь метров. Предусматривается подключение вдоль всей территории светильников, чтобы локации было видно", - пояснил руководитель регионального управления архитектуры и градостроительства Бахытжан Алимгазинов. Аким области предложил предусмотреть в проекте возможность зарядки мобильных телефонов. В центре Баянаула намерены благоустроить пешеходно-прогулочную зону на 408 метрах, добавил главный архитектор региона. Она проходит вдоль стелы Героев ВОВ. Проектируемая зона - около 300 квадратных метров. "Это существующая аллея, пока она только асфальтирована, также есть малые архитектурные формы, их обновят. Отведенная площадь - 1,25 га, а ширина участка - 25 метров", - сообщил Бахытжан Алимгазинов. Проект предусматривает дополнительное озеленение, освещение и автоматизированную поливочную систему для деревьев и газонов. На участке посадят дополнительно сосны, ели, березы и можжевельник. Установят скамьи, декоративную арку, модульную детскую площадку. Выслушав доклад руководителя ведомства, аким области поручил увеличить зеленую зону и установить видеокамеры. "Слишком много брусчатки, и нужен хотя бы один сухой фонтан для детей. Проект надо закончить до конца августа", - поручил Асаин Байханов. Планируя путешествие по Казахстану, помните, что выгодные билеты на самолет или поезд вы всегда сможете купить на сайте или в приложении Aviata.kz. Поиск займет всего 2 минуты.