"Влюблена": Ажар Кунболат отдохнула с Данияром Алшиновым в Баянауле (фото, видео)
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Казахстанская модель Ажар Кунболат присоединилась к числу тех, кто предпочел зарубежным курортам казахстанскую природу - девушка отдохнула в Баянауле с супругом и друзьями, передает NUR.KZ.
Ажар насладилась природой Баянаула - вместе с друзьями и супругом, актером Данияром Алшиновым, модель посетила захватывающие дух места в Павлодарской области. Святая пещера Коныр-Аулие, горы и озера - все это вызвало у девушки неописуемый восторг.
"Влюблена в Баянаул - священное, чудесное место", - написала Кунболат в своем Instagram-аккаунте.
Казахстанская модель поделилась атмосферными фотографиями и видео с поездки.
Подписчики блога Ажар в соцсети разделили ее восторг.
"Вы - мастер волшебно запечатлеть красоты природы", "Красавица", "Такой классный образ с банданой", "Как красиво", - написали они в комментариях.
Недавно Ажар Кунболат назвала свой рост.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2132892-vlyublena-azhar-kunbolat-otdohnula-s-daniyarom-alshinovym-v-bayanaule-foto-video/