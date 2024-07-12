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"Влюблена": Ажар Кунболат отдохнула с Данияром Алшиновым в Баянауле (фото, видео)

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Ажар Кунболат
Ажар Кунболат. Фото: instagram.com/azharkunbolat

Казахстанская модель Ажар Кунболат присоединилась к числу тех, кто предпочел зарубежным курортам казахстанскую природу - девушка отдохнула в Баянауле с супругом и друзьями, передает NUR.KZ.

Ажар насладилась природой Баянаула - вместе с друзьями и супругом, актером Данияром Алшиновым, модель посетила захватывающие дух места в Павлодарской области. Святая пещера Коныр-Аулие, горы и озера - все это вызвало у девушки неописуемый восторг.

"Влюблена в Баянаул - священное, чудесное место", - написала Кунболат в своем Instagram-аккаунте.

Казахстанская модель поделилась атмосферными фотографиями и видео с поездки.

Подписчики блога Ажар в соцсети разделили ее восторг.

"Вы - мастер волшебно запечатлеть красоты природы", "Красавица", "Такой классный образ с банданой", "Как красиво", - написали они в комментариях.

Недавно Ажар Кунболат назвала свой рост.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2132892-vlyublena-azhar-kunbolat-otdohnula-s-daniyarom-alshinovym-v-bayanaule-foto-video/

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