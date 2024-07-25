Как будет проходить регистрация мопедов, рассказали в МВД

Глава комитета административной полиции Кайсар Султанбаев рассказал, как будет проходить регистрация мопедов в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Кайсар Султанбаев сообщил, что регистрация мопедов будет происходить примерно так же, как транспортные средства. По его словам, "полиция, скорее всего, не будет требовать документы", которые подтверждают приобретение мопеда.

"Единственное, может, чек какой-нибудь (попросим - прим. ред.), что уплачено за покупку. И все. Остальные документы требовать не будут", -отметил он.

По его словам, осмотр будет произведен на месте.

"Если какие-нибудь номерные агрегаты там имеются, мы просто их внесем в свидетельство регистрации транспортного средства. Так оно будет зарегистрировано и будет получен государственный номер, который сегодня выдается для мотоциклов. Точно такие же номера будут выдаваться для мопедов. Они по размерам вполне подходят. На практике уже проверили. Проблем никаких не будет", - резюмировал глава КАП.

Ранее в Астане патруль остановил двух мопедистов для проверки документов. У обоих не оказалось документов на транспорт, и один из водителей бросился бежать.

Напомним, ранее Министерство внутренних дел Казахстана обратилось к мопедистам и самокатчикам: полицейские призвали водителей соблюдать ПДД.

Отметим, в мае этого года в мажилисе обсуждались поправки в КоАП - водителей мопедов приравняют к полноправным участникам дорожного движения в Казахстане.

Отмечалось, что для управления мопедами граждане будут проходить обязательную регистрацию в уполномоченном органе, проходить ежегодный техосмотр, а также оформлять обязательное страхование гражданско-правовой ответственности водителей транспортных средств. Еще одно важное требование - получение водительского удостоверения категории А1. Водителям категорий А, B, C она будет присваиваться автоматически, без необходимости дополнительного обучения.