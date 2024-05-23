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Аким Павлодара встретился с недовольными горожанами (видео)

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Аким Павлодара приехал в микрорайон "Горторг"
Аким на встрече с горожанами. Кадр из видео: instagram.com/khassarkhabylbekov/

Аким Павлодара Хасар Хабылбеков приехал в один из микрорайонов города на встречу с местными жителями. Они смогли высказать свои замечания по основным проблемам, передает NUR.KZ.

Как сообщается в официальном аккаунте главы города в Instagram, жители микрорайона "Горторг" обратились к нему с жалобой на плохое состояние дорог и неудовлетворительную работу садоводства "Энтузиаст".

"На этой территории хороший дождь пройдет - машина тонет", - пожаловалась одна из горожанок.

"Провел встречу с жильцами этих домов, разъяснил, что сейчас строится канализация, после подключения к которой будет проведено асфальтирование девяти улиц микрорайона. Сейчас для удобства жителей проведем щебенирование дорог", - рассказал Хасар Хабылбеков.

"У нас как бы есть садоводство и в то же время его нет. В 1995 году организовались в садоводческое товарищество - кооператив. Причем в этот кооператив входят только три человека, а остальные остались вне зоны", - рассказала местная жительница.

В итоге по работе садоводства на встрече было принято решение провести собрание совместно с отделом предпринимательства, председателем садоводства и дачниками для обсуждения всех проблемных вопросов.

"Поручил до конца августа завершить все работы по строительству канализации и ремонту дорог", - отметил аким.

Ранее Хасар Хабылбеков рассказал, что в Павлодаре начали применять уникальную технологию, позволяющую латать дыры в асфальте, не дожидаясь жары. С применением этого метода ремонт можно начинать уже при температуре минус 10 градусов. Так, в городе завершили ремонт дорог на 14 участках.

Также глава города сообщил, что в Павлодаре планируется посадить 30 тыс. квадратных метров однолетних цветов разных видов. Работы по высадке цветов начались с 3 мая текущего года в парках и скверах города.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2105562-akim-pavlodara-vstretilsya-s-nedovolnymi-gorozhanami-video/

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