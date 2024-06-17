Санврачи проверили воду у пляжей в Павлодарской области

В Павлодарской области перечислили требования к местам массового отдыха и провели анализ проб воды у пляжей, передает NUR.KZ со ссылкой на департамент санитарно-эпидемиологического контроля региона.

Как сообщается в официальном аккаунте ведомства в Facebook, департаментом санитарно-эпидемиологического контроля и его территориальными управлениями в летний период проводится мониторинг воды из водоемов мест массового отдыха.

"На сегодняшний день исследовано 438 проб воды на санитарно-химические, микробиологические, паразитологические и вирусологические показатели. Исследованные пробы воды соответствуют гигиеническим нормативам", - отметили в ДСЭК Павлодарской области.

При выборе мест отдыха у водоема местных жителей призвали обращать внимание на территории, отводимые под пляжи и для массового отдыха у воды. Места массового отдыха, туризма и спорта на водных объектах утверждаются постановлением акимата Павлодарской области.

Как подчеркнули в ведомстве, все пляжи должны соответствовать санитарным нормам. На территории пляжа оборудуются навесы или зонты от солнца, лежаки и скамейки, шезлонги. Для раздевания устраиваются общие или индивидуальные кабины с расчетом одна кабина для переодевания на 50 человек.

"На территориях пляжей туалеты должны устанавливаться из расчета одно место на 75 посетителей, расстояние от общественных туалетов до места купания - не менее 50 м. и не более 200 м.", - пояснили в департаменте.

На песчаных пляжах не реже одного раза в неделю должно производиться механизированное рыхление поверхностного слоя песка с удалением собранных отходов. После рыхления песок выравнивается. Подсыпка песка или гальки должна проводиться ежегодно. На пляжах запрещается стирка белья и купание животных.

Территория пляжа должна своевременно очищаться от мусора. Ежедневно после закрытия пляжа производится уборка берега, раздевалок, зеленой зоны, уборка и дезинфекция туалетов. В течение дня производится текущая уборка. Собранные отходы своевременно вывозятся. Контейнеры для сбора твердых бытовых отходов располагаются не ближе 50 м. от пляжей.

"При выборе мест отдыха у водоема отдавайте предпочтение официальным пляжам", - подчеркнули в ДСЭК.

Ранее сообщалось, что в Павлодаре полным ходом идет благоустройство центральной набережной. Там начал работу бассейн, а на центральный пляж должны были завезти свежий песок. Также проводится ремонт пирса.

А в Западно-Казахстанской и Актюбинской областях после паводков ряд пляжей стали смертельно опасными. Уровень воды в реках все еще достаточно высок. Многие из пляжей остаются затопленными, а базы отдыха - разрушенными.