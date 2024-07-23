Соединить южную и северную части набережной решили в Павлодаре

Идею соединить две части набережной обсуждают в Павлодаре уже давно. В следующем году для этого собираются начать строительство пешеходного моста, передает "Обозрение недели".

В прошлом году в Усольском микрорайоне благоустроили набережную, протяженность которой составляет порядка 800 метров. Там установили детские игровые площадки, пешеходную зону, шахматные столы и скамейки.

По замыслу разработчиков, набережную Усолки следует соединить с основной частью набережной Иртыша. Для этого нужно построить пешеходный мост в районе лыжероллерной трассы.

Ранее павлодарцам уже предлагали проект трехъярусной набережной в районе Усолки. Разработчиком выступило ТОО "Архпроект Plus", заказчиком - отдел строительства Павлодара. На слушаниях в конце июня 2020 года представили эскизы, показав горожанам, как будет выглядеть набережная вдоль улицы Майры.

После презентации разговоры вокруг благоустройства прибрежной зоны поутихли. А в ноябре прошлого года в городском ЖКХ заявили, что проект не был поддержан, проектно-сметная документация по нему не разрабатывалась.

В День города павлодарцам презентовали новый проект возведения пешеходного моста от речного вокзала на берег Усолки. Строительство моста длиной 100 метров, шириной в 6,2 метра, высотой 14 метров от уровня воды собираются начать в следующем году.

При этом при строительстве планируют не затрагивать существующие деревья и проложить пешеходные дорожки по тем тропинкам, которые уже протоптаны горожанами.

Пешеходный мост увеличит протяженность набережной, соединив ее с берегом Усолки и будущим экопарком. Боковая отделка моста напоминает крылья стрекозы. В стоечно-балочной конструкции предусмотрен лифт для маломобильных граждан.

Напомним, весной этого года в Павлодаре провели благоустройство центральной набережной. Там отремонтировали пирс, очистили детский бассейн, привели свежий песок на пляж и укрепили столбы освещения.

А недавно акимат Павлодара в целях повышения туристической привлекательности разработал новый городской фирменный стиль, включающий в себя логотип и дескриптор. Он служит для формирования единого стиля при проведении официальных и городских мероприятий, использования на открытых пространствах города и в сувенирной продукции.