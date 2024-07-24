Уволенных со скандалом полицейских отказались возвращать на службу в Алматинской области

В Алматинской области апелляция отменила решение суда первой инстанции о восстановлении полицейских на прежней должности и взыскании зарплаты, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщает официальный Telegram-канал суда, судебная коллегия по гражданским делам Алматинского областного суда рассмотрела апелляционную жалобу департамента полиции на решение суда Қонаева по иску двух граждан о признании незаконным приказа и его отмене, восстановлении на прежней занимаемой должности и взыскании заработной платы.

Бывшие инспекторы службы батальона патрульной полиции обратились в суд с иском, мотивируя свои требования тем, что служебное расследование в отношении них, произведенное на основании опубликованного в интернет-ресурсе видео превышения ими должностных полномочий, носит предположительный характер.

Кроме этого, они ссылались на то, что ни служебным расследованием, ни дисциплинарной комиссией не установлено, в чем выражено нарушение истцами Этического кодекса сотрудников правоохранительных органов и Стандарта полицейского.

В связи с этим граждане просили приказ начальника департамента от 12 февраля 2024 года в части их освобождения от занимаемой должности признать незаконным и отменить, восстановить их на прежних должностях, взыскать с ответчика заработную плату за время вынужденного прогула.

Решением суда первой инстанции иск был удовлетворен.

"Судебная коллегия, изучив и исследовав материалы дела, пришла к выводу, что судом первой инстанции неверно применены нормы материального права, не выяснен круг обстоятельств, имеющих значение для дела, дело рассмотрено односторонне, что в соответствии с нормами ст.427 ГПК является основанием для отмены обжалуемого решения суда", - отметили в апелляции.

Постановлением апелляции решение суда Қонаева отменено с вынесением нового решения.

В иске бывших стражей порядка к ДП Алматинской области было отказано, апелляционную жалобу ответчика удовлетворили. Постановление уже вступило в законную силу.

Ранее скандальное видео распространилось в Сети. На кадрах было запечатлено, как мужчина с камерой врывается в туалет, где в этот момент находятся еще один человек и полицейский.

Автор ролика просит стража порядка показать, что у него в руках, и спрашивает, зачем он заставляет третьего героя видео мочиться в тару. Правоохранитель это отрицает и заявляет, что пришел в туалет, чтобы справить нужду.

В ДП Алматинской области пояснили, что по данному факту провели служебное расследование. По его результатам сотрудников освободили от занимаемой должности, а руководителей привлекли к дисциплинарной ответственности.