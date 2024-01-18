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30 лет независимости Казахстана

Следить за судьбой детей, усыновленных за границу из Казахстана, предложил депутат

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Женщина держит ребенка за руку
Женщина с ребенком. Иллюстративное фото: pexels.com

Сегодня на заседании сената депутат Дархан Кыдырали поднял вопрос дальнейшего отслеживания судьбы усыновленных за границу детей из Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.

Как отметил депутат Дархан Кыдырали, вопрос поднимался еще в 2014 году, когда Генпрокуратура выразила обеспокоенность по поводу торговли органами детей-сирот, которых отдали в чужие страны. Тогда было предложено провести проверку и создать единую систему данных детей и тех, кто желал их усыновить.

Под контроль были взяты 120 детей, которых перевезли из Казахстана в Южную Африку, Кению, Филиппины, Мексику, Мальту, Аргентину и Гватемалу.

"Дети сироты, вывезенные 20 лет назад в чужую страну, выросли, и сейчас эта тема обсуждается снова. Многие желают найти своих биологических родителей, узнать о своем происхождении", – заявил депутат.

Он добавил, что в 2010 году Казахстан ратифицировал Конвенцию о защите детей и сотрудничестве в отношении иностранных усыновителей ребенка. До этого времени иностранцы усыновили более 8 800 казахстанских детей, с 2013 по 2019 годы – 157 детей, а за последние 4 года – 1 ребенка.

"К сожалению, немало людей, которые не направляют отчеты. По 30 детям, которые уехали в Южную Африку, ничего не известно. Точно так же нет данных о судьбе 104 детей в США, 113 детей в Бельгии.

И самое страшное – абсолютно никаких данных нет о том, сколько всего детей-сирот было вывезено из нашей страны до 1999 года. Нужно создать различные кружки, при необходимости помогать им находить родителей и сведения, узнать о судьбах детей, провести исследование, заключить договоры межгосударственные, так как в них течет наша кровь, и они являются частичкой нашей души", – подчеркнул Кыдырали.

Напомним, в последнее время в Казнете большой резонанс вызвала история уроженца Казахстана, который в 2004 году был усыновлен женщиной из Бельгии.

Сейчас 21-летний молодой человек вернулся в Казахстан, чтобы найти своих биологических родителей.

"Он не говорит ни по-казахски, ни по-русски, но зато знает английский, испанский, французский и немецкий. Сейчас живет на острове Мальорка в Испании. Он приехал в Астану, чтобы найти своих биологических родителей", – сообщал вице-президент фонда "Отандастар" при МИД РК Олжас Беркинбаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2056171-sledit-za-sudboy-detey-usynovlennyh-za-granitsu-iz-kazahstana-predlozhil-deputat/

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