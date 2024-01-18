Следить за судьбой детей, усыновленных за границу из Казахстана, предложил депутат

Сегодня на заседании сената депутат Дархан Кыдырали поднял вопрос дальнейшего отслеживания судьбы усыновленных за границу детей из Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.

Как отметил депутат Дархан Кыдырали, вопрос поднимался еще в 2014 году, когда Генпрокуратура выразила обеспокоенность по поводу торговли органами детей-сирот, которых отдали в чужие страны. Тогда было предложено провести проверку и создать единую систему данных детей и тех, кто желал их усыновить.

Под контроль были взяты 120 детей, которых перевезли из Казахстана в Южную Африку, Кению, Филиппины, Мексику, Мальту, Аргентину и Гватемалу.

"Дети сироты, вывезенные 20 лет назад в чужую страну, выросли, и сейчас эта тема обсуждается снова. Многие желают найти своих биологических родителей, узнать о своем происхождении", – заявил депутат.

Он добавил, что в 2010 году Казахстан ратифицировал Конвенцию о защите детей и сотрудничестве в отношении иностранных усыновителей ребенка. До этого времени иностранцы усыновили более 8 800 казахстанских детей, с 2013 по 2019 годы – 157 детей, а за последние 4 года – 1 ребенка.

"К сожалению, немало людей, которые не направляют отчеты. По 30 детям, которые уехали в Южную Африку, ничего не известно. Точно так же нет данных о судьбе 104 детей в США, 113 детей в Бельгии.

И самое страшное – абсолютно никаких данных нет о том, сколько всего детей-сирот было вывезено из нашей страны до 1999 года. Нужно создать различные кружки, при необходимости помогать им находить родителей и сведения, узнать о судьбах детей, провести исследование, заключить договоры межгосударственные, так как в них течет наша кровь, и они являются частичкой нашей души", – подчеркнул Кыдырали.

Напомним, в последнее время в Казнете большой резонанс вызвала история уроженца Казахстана, который в 2004 году был усыновлен женщиной из Бельгии.

Сейчас 21-летний молодой человек вернулся в Казахстан, чтобы найти своих биологических родителей.

"Он не говорит ни по-казахски, ни по-русски, но зато знает английский, испанский, французский и немецкий. Сейчас живет на острове Мальорка в Испании. Он приехал в Астану, чтобы найти своих биологических родителей", – сообщал вице-президент фонда "Отандастар" при МИД РК Олжас Беркинбаев.