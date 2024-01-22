Казахстанских детей не отправляли на усыновление в Африку, заявили в МИД

Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров сегодня на брифинге прокомментировал озвученную ранее информацию об усыновлении детей из Казахстана в страны Африки, передает корреспондент NUR.KZ.

Напомним, на прошлой неделе сенатор Дархан Кыдырали заявил об усыновлении казахстанских детей в Южную Африку, Кению, Филиппины, Мексику, Мальту, Аргентину и Гватемалу.

Он отмечал, что многие усыновители не направляют отчеты о судьбе казахстанских детей – по словам депутата, ничего не известно о 30 детях, которые уехали в Южную Африку, о 104 детях, уехавших в США, и о 113 детях, переехавших в Бельгию.

"Информация о том, что казахстанских детей увозили в какие-то экзотические страны, неверна. В 90-е годы в нашей стране существовало требование отдавать детей только представителям западных стран. Граждане западных стран (усыновившие детей – прим. ред.) могут работать в этих странах дипломатами. Мы не отправляем детей в такие страны (экзотические – прим. ред.)", – подчеркнул Айбек Смадияров.

При этом, как отметил представитель МИД, информация сенатора о том, что про некоторых усыновленных детей из Казахстана ничего не известно, также не соответствует действительности.

"Во-первых, ребенок, усыновленный иностранными гражданами, остается гражданином Республики Казахстан до 18 лет. Его контролируют и ему помогают наши консулы за рубежом по специальной программе. После достижения 18-летнего возраста ребенок сам должен решить, гражданином какой страны он будет.

Если он приобретет гражданство этой страны до своего 18-летия, мы не сможем предпринять никаких действий после принятия решения, а усыновители до этого возраста должны отчитаться перед консулом. Поэтому то, что информации о детях нет – не соответствует действительности, мы собираем обо всех информацию", – заявил Смадияров.

Добавим, согласно закону РК "О браке (супружестве) и семье", дети, являющиеся гражданами РК, состоящие на централизованном учете в Республиканском банке данных, могут быть переданы на усыновление иностранцам только в случаях, если ребенок не может быть усыновлен родственниками, гражданами РК, проживающими на территории Республики Казахстан и за ее пределами.

При рассмотрении дела об усыновлении ребенка иностранцами суд обязан удостовериться в реализации уполномоченным органом в области защиты прав детей РК права первоочередного усыновления этого ребенка родственниками независимо от их гражданства и места жительства либо гражданами РК.

Усыновление детей иностранцами разрешается лишь гражданам страны, имеющей равнозначные с РК международные обязательства в сфере защиты прав и интересов детей.

Контроль за усыновленными иностранцами детьми, являющимися гражданами Республики Казахстан, осуществляется загранучреждениями РК и уполномоченным органом в области защиты прав детей РК.