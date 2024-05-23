"Визитная карточка города": что происходит на набережной Павлодара (видео)

В Павлодаре полным ходом идет благоустройство центральной набережной. Там начнет работу бассейн, а на пляж завезут свежий песок, передает NUR.KZ со ссылкой на акима города.

Как сообщается в официальном аккаунте главы города Хасара Хабылбекова в Instagram, детский бассейн, который открыли в прошлом году, ориентировочно планируют запустить к 1 июня. В нем проводится демонтаж покрытия, а также очистка системы.

Кроме бассейна в ремонте нуждался пирс на центральном пляже Павлодара - один из самых востребованных объектов благоустройства. Сейчас там проводится замена поврежденных элементов покрытия и укрепление столбов освещения.

"Еще раз проверил, как идет благоустройство центральной набережной. Поручил все работы проводить качественно и без отставания от графика", - рассказал Хасар Хабылбеков.

Ранее Касым-Жомарт Токаев назвал набережную в Павлодаре визитной карточкой города. Он отметил не только протяженность набережной - по длине она занимает первое место в Казахстане, но и ее значение как центра культурной жизни города.

Также стало известно, какие еще достопримечательности можно посмотреть в Павлодаре, кроме гордости города - набережной Иртыша. В Павлодаре сосредоточены памятники разных культур и эпох, а также уникальные природные достопримечательности.