"Визитная карточка города": что происходит на набережной Павлодара (видео)
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В Павлодаре полным ходом идет благоустройство центральной набережной. Там начнет работу бассейн, а на пляж завезут свежий песок, передает NUR.KZ со ссылкой на акима города.
Как сообщается в официальном аккаунте главы города Хасара Хабылбекова в Instagram, детский бассейн, который открыли в прошлом году, ориентировочно планируют запустить к 1 июня. В нем проводится демонтаж покрытия, а также очистка системы.
Кроме бассейна в ремонте нуждался пирс на центральном пляже Павлодара - один из самых востребованных объектов благоустройства. Сейчас там проводится замена поврежденных элементов покрытия и укрепление столбов освещения.
"Еще раз проверил, как идет благоустройство центральной набережной. Поручил все работы проводить качественно и без отставания от графика", - рассказал Хасар Хабылбеков.
Ранее Касым-Жомарт Токаев назвал набережную в Павлодаре визитной карточкой города. Он отметил не только протяженность набережной - по длине она занимает первое место в Казахстане, но и ее значение как центра культурной жизни города.
Также стало известно, какие еще достопримечательности можно посмотреть в Павлодаре, кроме гордости города - набережной Иртыша. В Павлодаре сосредоточены памятники разных культур и эпох, а также уникальные природные достопримечательности.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2105601-vizitnaya-kartochka-goroda-chto-proishodit-na-naberezhnoy-pavlodara-video/