Фальшивые сертификаты ЕНТ обнаружили в приемных комиссиях нескольких вузов

В Национальном центре тестирования заявили о попытках подделки сертификатов ЕНТ и предупредили о возможной ответственности за это, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу центра.

О попытках подделки сертификатов ЕНТ пресс-служба Наццентра тестирования сообщила в официальном Telegram-канале.

"К сожалению, в этом году зафиксированы случаи предоставления поддельных сертификатов ЕНТ. В настоящее время идет прием документов на конкурс грантов, и уже зарегистрировано более 10 попыток представить фальсифицированные сертификаты в приемные комиссии.

️Важно отметить, что подделка сертификата ЕНТ невозможна. Каждый сертификат содержит уникальный QR-код, который позволяет мгновенно проверить его подлинность. Кроме того, сертификат ЕНТ является официальным документом, и его подделка влечет за собой уголовную ответственность по статье 385 Уголовного кодекса РК", - говорится в сообщении центра.

В пример здесь привели один из сертификатов, на котором не читается QR-код, а также все цифры написаны разным шрифтом и в разном размере.

Поддельный сертификат ЕНТ. Фото: t.me/uto92

Как заверили в Наццентре тестирования, все факты попыток подделать сертификаты будут переданы в правоохранительные органы для принятия соответствующих мер.

Наказание за подделку, изготовление или сбыт поддельных документов

Согласно статье 385 УК РК:

1. Подделка удостоверения или иного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, либо сбыт такого документа, а равно изготовление или сбыт поддельных штампов, печатей, бланков, государственных знаков почтовой оплаты, государственных наград Республики Казахстан или СССР - наказываются штрафом в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

2. Те же деяния, совершенные неоднократно или группой лиц по предварительному сговору, наказываются штрафом в размере до четырех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

3. Использование заведомо подложного документа наказывается штрафом в размере до ста шестидесяти месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до ста шестидесяти часов, либо арестом на срок до сорока суток.

Национальный центр тестирования, как указано на его официальном сайте, был образован в 1992 году как государственное казенное предприятие при Министерстве науки и высшего образования Республики Казахстан.

Своей основной целью деятельности в НЦТ называют организацию и проведение всех видов внешних экзаменов и мониторингов в системе образования Казахстана, формирование базы тестовых заданий для них.

Напомним, в начале года сообщалось, что фальшивые сертификаты о прохождении ЕНТ на сумму почти 20 млн тенге были проданы на территории ВКО.

В апреле этого года были осуждены двое жителей ЗКО, которых обвиняли в копировании информации Национального центра тестирования.