Поддельные сертификаты ЕНТ продали почти на 20 млн тенге в ВКО

Фальшивые сертификаты о прохождении ЕНТ на сумму почти 20 млн тенге были проданы на территории ВКО. Об этом сегодня на брифинге рассказал официальный представитель Антикоррупционной службы Арман Тлеукенов, передает NUR.KZ.

Антикоррупционной службой по ВКО окончено досудебное расследование в отношении жительницы Усть-Каменогорска и других лиц по делу о мошенничестве.

По данным ведомства, указанные лица путем обмана завладели денежными средствами граждан в особо крупном размере.

"Расследованием установлено, что в период с июня 2022 года по июль 2023 года под предлогом предоставления сертификата об успешном прохождении тестирования женщина завладела денежными средствами 52 граждан на общую сумму 17,4 млн тенге. Стоимость одного фиктивного сертификата варьировалась от 200 тыс. до 700 тыс. тенге.

Также подозреваемая под предлогом предоставления сертификата об успешном прохождении ЕНТ обманом завладела денежными средствами 2 жителей области на общую сумму 2,4 млн тенге", - рассказал в ходе брифинга официальный представитель Антикоррупционной службы Арман Тлеукенов.

Таким образом общая сумма материального ущерба составила 19,8 млн тенге.

В рамках досудебного расследования также проводилось финансовое расследование. По его результатам для обеспечения возмещения ущерба был наложен арест на автотранспортное средство фигуранта уголовного дела.

С санкции суда подозреваемая была помещена под домашний арест.

Добавим, что согласно ст.190 УК РК мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере, наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового.

Ранее сообщалось, что в Акмолинской области преподаватель потерял почти 2 млн тенге. В одной из групп WhatsApp он связался с женщиной, которая пообещала ему и его знакомым помощь в прохождении обучения и получении сертификата. Полицейские начали досудебное расследование по факту мошенничества.

А жительница Туркестанской области обратилась в полицию с заявлением о том, что ее обманули на 1,3 млн тенге. Женщина перевела деньги в надежде на помощь в получении диплома для сына, но обещанного так и не дождалась.