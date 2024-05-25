Двух казахстанцев осудили за копирование информации Наццентра тестирования

В апреле этого года были осуждены двое жителей ЗКО, которых обвиняли в копировании информации Национального центра тестирования. О приговоре сообщили в КНБ, передает NUR.KZ.

Решение по делу вынес в апреле суд города Уральска, сообщает Комитет национальной безопасности (КНБ) в Telegram.

Согласно материалам суда, двое жителей Западно-Казахстанской области были приговорены к 2 годам и 6 месяцам ограничения свободы каждый за совершение преступлений, предусмотренных тремя статьями Уголовного кодекса РК:

206 – Неправомерные уничтожение или модификация информации;

250 – Злоупотребление полномочиями;

198 – Нарушение авторских и (или) смежных прав.

Также они лишены права занимать руководящие должности в коммерческих организациях сроком на 5 лет.

"Основанием для вынесения приговора стали процессуальные материалы КНБ, согласно которым осужденные в 2021-2022 годах осуществляли неправомерный доступ и копирование охраняемой законом информации Национального центра тестирования Министерства науки и высшего образования Казахстана", – объяснили в КНБ.

Приговор вступил в законную силу.

В феврале этого года КНБ докладывал о еще одном судебном решении, связанном с незаконным вмешательством в деятельность Национального центра тестирования – были осуждены трое человек в Караганде и ВКО. Как утверждал КНБ, было доказано их вмешательство в проведение единого национального тестирования, оценки знаний педагогов и магистрантов.

Национальный центр тестирования, как указано на его официальном сайте, был образован в 1992 году как государственное казенное предприятие при Министерстве науки и высшего образования Республики Казахстан.

Своей миссией Центр называет организационно-технологическое сопровождение процедур, проводимых в рамках Национальной системы оценки качества образования.

А основной целью деятельности – организацию и проведение всех видов внешних экзаменов и мониторингов в системе образования Казахстана, формирование базы тестовых заданий для них. К числу основных мероприятий НЦТ относятся:

Единое национальное тестирование (ЕНТ);

внешняя оценка учебных достижений в организациях высшего и среднего образования;

Национальное квалификационное тестирование;

комплексное тестирование в магистратуру;

вступительные экзамены в докторантуру;

оценка уровня владения казахским языком по системе "КазТест".

Также в НЦТ поясняют, что одним из важнейших направлений их деятельности является организация формирования базы тестовых заданий для всех вышеуказанных мероприятий. Указывается, что при формировании баз заданий соблюдаются требования об обязательном прохождении этапов производства тестов: