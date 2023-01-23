Зульфия Сулейменова назвала топ-3 экологических проблем Казахстана

Зульфия Сулейменова. Фото: NUR.KZ / Алена Бутенко

Новый министр экологии и природных ресурсов РК Зульфия Сулейменова дала большое интервью NUR.KZ в рамках проекта "Завтрак с министром". В ходе беседы глава ведомства назвала три главные экологические проблемы в Казахстане.

"Первое – это проблема, касающаяся водных ресурсов, ее ощущают все. Большая доля воды приходит в Казахстан из сопредельных государств, в этом контексте у нас повышается роль водной дипломатии. Вместе с тем повсеместно наблюдается изменение климата.

К примеру, в Заилийском Алатау есть эталонный ледник Туюксу. Наблюдения за ним начались, если не ошибаюсь, в 1958 году, и у нас есть записи, по которым можно проследить, как ледник все эти годы уменьшался. На сегодняшний день порядка трети ледника попросту растаяло. Конечно же, это сказывается в том числе на состоянии водных экосистем.

Вторая проблема – это качество воздуха, не говорить об этом уже невозможно. Одним из главных источников загрязнения являются угольные ТЭЦ. Есть большие вопросы к их техническому состоянию: для них характерна сильная изношенность. Кроме того, на качество воздуха негативно влияют выбросы из негазифицированного частного сектора. Люди жгут все, включая автопокрышки", – рассказала Зульфия Сулейменова.

Кроме того, руководитель министерства считает, что на сегодняшний день существуют серьезные вопросы по сбору и переработке отходов.

"Третья проблема – отходы. Известно, что в Казахстане огромное количество несанкционированных свалок. Стоит признать, что инфраструктура в этой области требует развития. В нашей стране система сбора отходов зачастую находится в компетенции местных исполнительных органов, и мы видим, что им нужна методологическая помощь.

Вместе с тем у нас есть целая категория лиц – это сборщики, транспортировщики, переработчики отходов. Сейчас мы пытаемся выработать механизм, с помощью которого они, взаимодействуя друг с другом, могли бы извлекать выгоду из переработки отходов. Отходы – это, прежде всего, ресурс. В этом контексте задача Министерства экологии сформировать основу для запуска тех процессов, в которых были бы заинтересованы все игроки", – считает Зульфия Сулейменова.

Полную версию интервью читайте здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2006329-zulfiya-suleymenova-nazvala-top-3-ekologicheskih-problem-kazahstana/