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Антикор сообщил о выезде на трассу Усть-Каменогорск - Талдыкорган (видео)

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Выезд Антикора на трассу
Выезд на трассу. Кадр из видео: t.me/antikornews

3 июля мобильная группа области Абай по мониторингу автомобильных дорог организовала выездной мониторинг и ознакомилась с ходом реконструкции автодороги Усть-Каменогорск - Талдыкорган, передает NUR.KZ со ссылкой на Антикор.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Агентства по противодействию коррупции РК, группа из числа представителей общественности, РОО "Әділдік жолы", филиалов АО "НК "КазАвтоЖол", РГП на ПХВ "Национальный центр качества дорожных активов", департамента полиции и управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог области ознакомилась с ходом реконструкции автодороги республиканского значения Усть-Каменогорск - Талдыкорган.

"Мониторинг проводился с участием представителей подрядной организации, авторского и технического надзора, которые детально презентовали группе ход строительства дороги, производственную базу, наглядно показали толщину дорожного покрытия путем отбора кернов.

Национальным центром качества дорожных активов о результатах отборов проб будет сообщено в ближайшее время", - отметили в ведомстве.

Здесь добавили, что работа мобильной группы будет продолжена с ежемесячным выездом на реализуемые проекты в сфере автодорожной отрасли.

Напомним, в конце мая Касым-Жомарт Токаев, выступая на встрече с казахстанскими учеными в Алматы, озвучил проблему коррупции в сфере строительства дорог.

"Говоря откровенно, ситуация с качеством дорог тяжелейшая, давно стала притчей во языцех. Люди справедливо жалуются на низкое качество дорожного покрытия. Причины такого положения дел разные, но главная – это коррупция.

Правительству и Агентству по противодействию коррупции уже дано поручение свести "на нет" коррупционные правонарушения при строительстве дорог. Все выделяемые государством средства должны идти именно на строительство, а не распределяться по другим "адресам". Это сейчас приоритетная задача", - заявил президент.

Позже в Антикоре сообщили, что начат внешний анализ коррупционных рисков в дорожной отрасли Казахстана. В 5 регионах выявлено завышение смет путем включения излишних и дублирующих работ на сумму 4,8 млрд тенге, а в 6 регионах установлено неэффективное планирование проводимых работ.

К примеру, отметили в ведомстве, в области Абай следом за проведением ямочного ремонта на 20 млн тенге, на том же участке проводят текущий ремонт уже на 1 млрд тенге.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2137806-antikor-soobshchil-o-vyezde-na-trassu-ust-kamenogorsk-taldykorgan-video/

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