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Антикор выявил нарушения на 4,8 млрд тенге в дорожной сфере

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Платная трасса в Казахстане (БАКАД)
Платная трасса. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

На расширенном заседании полугодовой коллегии руководитель Антикоррупционной службы Асхат Жұмағали сообщил, что начат внешний анализ коррупционных рисков в дорожной отрасли Казахстана, передает NUR.KZ со ссылкой на Антикор.

Как отмечается в официальном Telegram-канале Агентства по противодействию коррупции РК, в мае этого года президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым отмечено низкое качество отечественных дорог.

В связи с чем агентству и правительству поручено искоренить коррупционные проявления в этой сфере.

Руководитель Антикоррупционной службы заявил, что начат внешний анализ коррупционных рисков в дорожной отрасли.

В первую очередь будут изучены все процессы строительства от планирования до приемки работ, проведена ревизия НПА, СНИПов на предмет коррупционных норм, коллизий и пробелов.

"Как показала правоприменительная практика, имеет место завышение стоимости ПСД, использование некачественных материалов, оборудования и технологий.

Привлекаются аффилированные и недобросовестные компании, которые не в полном объеме выполняют работы.

В целом за последние 3,5 года Антикоррупционной службой зарегистрировано 65 коррупционных правонарушений, ущерб по которым составил порядка 9 млрд тенге", - сообщили в Антикоре.

Вторым направлением работы, по данным ведомства, станет мониторинг текущего строительства дорог. По всей стране охвачено 217 участков, на которые выделено более 2 трлн тенге.

Под особым контролем агентства 12 масштабных проектов. За каждым из них закреплены ответственные лица, которые координируют работу на местах.

Во всех регионах сформированы мониторинговые группы, куда вошли общественники, а также эксперты в этой отрасли.

В ходе анализа уже выявляются нарушения.

"Так, в 5 регионах выявлено завышение смет путем включения излишних и дублирующих работ на сумму 4,8 млрд тенге, а в 6 регионах установлено неэффективное планирование проводимых работ.

К примеру, в области Абай следом за проведением ямочного ремонта на 20 млн тенге, на том же участке проводят текущий ремонт уже на 1 млрд тенге", - рассказали в ведомстве.

Особое внимание будет уделено работе Центра качества дорожных активов Министерства транспорта.

Только в 4 регионах Центром выявлено 526 нарушений, которые в дальнейшем так и не были устранены.

Об итогах анализа будет проинформирован президент и общественность.

Напомним, в конце мая Касым-Жомарт Токаев, выступая на встрече с казахстанскими учеными в Алматы, снова озвучил проблему коррупции в сфере строительства дорог.

"Говоря откровенно, ситуация с качеством дорог тяжелейшая, давно стала притчей во языцех. Люди справедливо жалуются на низкое качество дорожного покрытия. Причины такого положения дел разные, но главная – это коррупция.

Правительству и Агентству по противодействию коррупции уже дано поручение свести "на нет" коррупционные правонарушения при строительстве дорог. Все выделяемые государством средства должны идти именно на строительство, а не распределяться по другим "адресам". Это сейчас приоритетная задача", - заявил президент.

А в сентябре прошлого года в своем послании народу глава государства назвал проблему дорог в Казахстане "родовой болезнью" и поручил наказать компании-подрядчиков.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2133450-antikor-vyyavil-narusheniya-na-4-8-mlrd-tenge-v-dorozhnoy-sfere/

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