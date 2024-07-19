Втайне ушла ночью: 15-летняя девушка сбежала в Алматы из родного села

В Карагандинской области бабушка заявила о пропаже внучки, которая не отвечала на звонки. Полицейские нашли беглянку в такси, едущем в Алматы, и вернули домой, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Как сообщается на ведомственном сайте Министерства внутренних дел Polisia.kz, о том, что девушка могла уехать в Астану или Алматы, полицейским сообщила заявительница, обратившаяся в полицию утром 19 июля.

Сразу же был ориентирован весь личный состав ДП области. В результате оперативных мероприятий наряд группы патрульной полиции Шетского района на трассе Алматы - Екатеринбург остановил легковой автомобиль, в салоне которого находилась пропавшая девушка.

Выяснилось, что она предполагала погостить у знакомых в Алматы. Уйдя ночью из дома, беглянка на попутках добралась до Астаны, где заказала такси до Алматы. В настоящее время подросток передан родственникам, сообщает полиция.

Напомним, в начале июля водитель на трассе в Акмолинской области увидел одиноко идущую 12-летнюю девочку. Он узнал, что несовершеннолетняя ушла из дома, и отвез ее в отделение полиции.

Ранее в марте в Костанайской области полицейские вернули домой 16-летнего подростка, который отправился в столицу мириться с девушкой и заставил переживать родителей.

А в январе этого года из дома ушел 17-летний алматинец. При этом, как рассказали волонтеры, подросток "обещал заплатить 50 тысяч тенге тому, кто поймает его лично". Полицейские нашли его в доме друга и вернули родителям.

Что делать, если пропал человек?

На сайте "Электронного правительства" говорится, что при пропаже человека необходимо первым делом сообщить в полицию, позвонив на номер "102", или лично в ближайшем отделении. Информация, которую важно предоставить в полицию, следующая:

личные данные пропавшего - имя, фамилия, отчество, возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок;

сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек.

Если речь идет о ребенке, то обращаться в полицию следует как можно быстрее. В полиции обязаны незамедлительно принять и зарегистрировать заявление независимо от продолжительности отсутствия и места предполагаемого исчезновения человека.

Для подачи такого заявления не существует временных ограничений. Ошибочно полагать, что обращаться можно лишь по прошествии 3 дней с момента исчезновения человека.

В это же время надо начать проводить собственное мини-расследование: обзванивать друзей, коллег, места, где любил бывать человек, проехать маршрутом, которым исчезнувший пользовался ежедневно и так далее.