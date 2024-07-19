Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Втайне ушла ночью: 15-летняя девушка сбежала в Алматы из родного села

Опубликовано:

Девушка вытягивает руку, чтобы остановить попутку
Девушка вытягивает руку, чтобы остановить попутку. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Карагандинской области бабушка заявила о пропаже внучки, которая не отвечала на звонки. Полицейские нашли беглянку в такси, едущем в Алматы, и вернули домой, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Как сообщается на ведомственном сайте Министерства внутренних дел Polisia.kz, о том, что девушка могла уехать в Астану или Алматы, полицейским сообщила заявительница, обратившаяся в полицию утром 19 июля.

Сразу же был ориентирован весь личный состав ДП области. В результате оперативных мероприятий наряд группы патрульной полиции Шетского района на трассе Алматы - Екатеринбург остановил легковой автомобиль, в салоне которого находилась пропавшая девушка.

Выяснилось, что она предполагала погостить у знакомых в Алматы. Уйдя ночью из дома, беглянка на попутках добралась до Астаны, где заказала такси до Алматы. В настоящее время подросток передан родственникам, сообщает полиция.

Напомним, в начале июля водитель на трассе в Акмолинской области увидел одиноко идущую 12-летнюю девочку. Он узнал, что несовершеннолетняя ушла из дома, и отвез ее в отделение полиции.

Ранее в марте в Костанайской области полицейские вернули домой 16-летнего подростка, который отправился в столицу мириться с девушкой и заставил переживать родителей.

А в январе этого года из дома ушел 17-летний алматинец. При этом, как рассказали волонтеры, подросток "обещал заплатить 50 тысяч тенге тому, кто поймает его лично". Полицейские нашли его в доме друга и вернули родителям.

Что делать, если пропал человек?

На сайте "Электронного правительства" говорится, что при пропаже человека необходимо первым делом сообщить в полицию, позвонив на номер "102", или лично в ближайшем отделении. Информация, которую важно предоставить в полицию, следующая:

  • личные данные пропавшего - имя, фамилия, отчество, возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок;
  • сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек.

Если речь идет о ребенке, то обращаться в полицию следует как можно быстрее. В полиции обязаны незамедлительно принять и зарегистрировать заявление независимо от продолжительности отсутствия и места предполагаемого исчезновения человека.

Для подачи такого заявления не существует временных ограничений. Ошибочно полагать, что обращаться можно лишь по прошествии 3 дней с момента исчезновения человека.

В это же время надо начать проводить собственное мини-расследование: обзванивать друзей, коллег, места, где любил бывать человек, проехать маршрутом, которым исчезнувший пользовался ежедневно и так далее.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2136963-ushla-nochyu-iz-doma-15-letniy-podrostok-sbezhala-v-almaty-iz-rodnogo-sela/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie