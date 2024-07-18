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"Достался в наследство": Досаев ответил на жалобы алматинцев о "жизни в раскопках"

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Пробивка Толе би
Пробивка Толе би. Фото проекта: акимат Алматы

На встрече Ерболата Досаев с жителями Ауэзовского района алматинка пожаловалась на "жизнь в раскопках" из-за остановленного проекта пробивки улицы Толе Би, передает корреспондент NUR.KZ.

"Пробивка улицы Толе би: проект начался 2 года назад, и сейчас мы проживаем в раскопках. Нам снесли многолетние сосны, которые были занесены в Красную книгу. Кого мы только не вызывали, их все равно снесли, деревья, которые защищали нас от пыли.

Нам закопали арычную систему, теперь мы тонем в дожди. 3 заезда есть во дворы - все они в таком состоянии, мы выезжаем, портим машины, по этим ямам невозможно. Полгода работы остановлены, что происходит", - возмутилась жительница Алматы.

Аким Ерболат Досаев заявил, что этот проект достался ему "в наследство".

"Подрядчик есть, средства в местном бюджете есть, проблема - земельные участки. Всего было 160 участков, 140 мы выкупили, остались 20 участков, из которых 1 - на подписание, 7 - мы находимся в судах, и 12 - мы начали работу.

Хочу сказать из практики: ни разу не было так, чтобы мы договорились с собственниками земель на предложение, которое мы делаем. Мы вынуждены проходить судебные процессы. Из-за этого подрядчик приступил к работе и встал", - сообщил Досаев.

Он добавил, что единственное, чем прямо сейчас можно помочь жителям этого района - поручить главе управления городской мобильности привести в порядок заезды в дома.

"Арычную систему всю восстановим, не переживайте. Деревья - да, сосны краснокнижные, но все высадим, приведем в порядок, у подрядчика такое обязательство есть.

Мы поставили себе задачу, постараемся, в сентябре-октябре чтобы судебные дела закончились, и оставшиеся 20 участков мы выкупили, чтобы пробивку закончить", - заявил Досаев.

Отметим, что в начале года Ербола Досаев уже отвечал на вопрос о сроках пробивки Толе би.

"Для решения проблемы перегруженности транспортного потока продолжается пробивка улицы Толе би от улицы Яссауи до границ города. Срок завершения - конец 2025 года", - сообщил тогда Досаев.

С проектом пробивки улицы Толе би акимат Алматы ознакомил жителей в 2021 году. Сообщалось, что улицу Толе би в Алматы планируют пробить до границ города. На проезжей части обещали оборудовать велодорожки и магистраль для электротранспорта, а дорогу сделать шестиполосной.

Напомним, сегодня Ерболат Досаев также ответил, когда начнется строительство первого участка БРТ.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2136171-dostalsya-v-nasledstvo-dosaev-otvetil-na-zhaloby-almatincev-o-zhizni-v-raskopkah/

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