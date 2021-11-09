Пробивка Толе би до границ Алматы: как выглядит проект улицы (фото)

Пробивка Толе би. Фото проекта: акимат Алматы

Улицу Толе би в Алматы планируют пробить до границ города. На проезжей части появятся велодорожка и магистраль для электротранспорта, а сама улица дорога будет шестиполосной, передает NUR.KZ.

Как рассказали в Управлении городской мобильности, проектно-сметная документация по пробивке улицы Толе би от улицы Яссауи до границы города была разработана еще в 2020 году. Общая протяженность пробивки составляет 4,5 км.

Пробивка Толе би. Фото проекта: акимат Алматы

Проект разделен на два участка: от улицы Яссауи до улицы Ашимова протяженностью 2,2 км и от улицы Ашимова до границы города протяженностью 2,3 км.

"Проектом предусмотрено строительство шестиполосной магистральной улицы регулируемого движения с устройством тротуаров и велодорожки. Посередине проезжей части предусмотрен коридор шириной 15 метров для электрического транспорта", - сообщили в Управлении.

Пробивка Толе би. Фото проекта: акимат Алматы

На данный момент работы по пробивке не начались.

Ранее сообщалось, что для пробивки Толе би необходимо снести 220 участков. Ожидается, что этот проект позволит разгрузить проспекты Райымбека и Абая.

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Пробивка Толе би. Фото проекта: акимат Алматы

Пробивка Толе би. Фото проекта: акимат Алматы

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1941227-probivka-tole-bi-do-granits-almaty-kak-vyglyadit-proekt-ulitsy-foto/