Токаев назвал визитную карточку Павлодара
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Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел встречу с общественностью Павлодарской области, в рамках которой он рассказал о визитной карточке Павлодара, передает официальный Telegram-канал пресс-службы президента.
"Визитная карточка Павлодара – самая протяженная в Казахстане набережная. Это не только место отдыха, но и центр культурной жизни города", — отметил Токаев.
Президент считает, что подобных притягательных точек должно быть больше.
"Особенность местной набережной – нетронутый участок берега, где расположено крупнейшее в мире скопление останков неогеновых животных "Гусиный перелет". Важно сохранить этот уникальный по мировым меркам палеонтологический памятник. Такие объекты укрепят символический капитал города и привлекут поток туристов", — уверен глава государства.
Ранее президент высказался о важности развития авиасообщения в Павлодарской области. Токаев отмечал, что из Павлодара "даже нет прямого рейса в Астану".
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1991230-tokaev-nazval-vizitnuyu-kartochku-pavlodara/