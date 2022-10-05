Токаев назвал визитную карточку Павлодара

Касым-Жомарт Токаев. Фото: t.me/bort_01

Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел встречу с общественностью Павлодарской области, в рамках которой он рассказал о визитной карточке Павлодара, передает официальный Telegram-канал пресс-службы президента.

"Визитная карточка Павлодара – самая протяженная в Казахстане набережная. Это не только место отдыха, но и центр культурной жизни города", — отметил Токаев.

Президент считает, что подобных притягательных точек должно быть больше.

"Особенность местной набережной – нетронутый участок берега, где расположено крупнейшее в мире скопление останков неогеновых животных "Гусиный перелет". Важно сохранить этот уникальный по мировым меркам палеонтологический памятник. Такие объекты укрепят символический капитал города и привлекут поток туристов", — уверен глава государства.

Ранее президент высказался о важности развития авиасообщения в Павлодарской области. Токаев отмечал, что из Павлодара "даже нет прямого рейса в Астану".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1991230-tokaev-nazval-vizitnuyu-kartochku-pavlodara/