Таксисты отказываются ездить: ремонт дороги затянулся на три года в Атырауской области

Жители села Аккистау Атырауской области жалуются на долгий ремонт дороги, который начался почти три года назад, сообщает издание "Ақ Жайық".

По информации издания, в селе Аккистау Исатайского района почти три года назад началась реконструкция сельской дороги. Жители рассказали изданию, что очень обрадовались началу строительства дороги на улице Атырау.

"Наша радость была недолгой: строительство остановилось, и с тех пор прошло уже три года. В Аккистау в дождливые дни тяжело, мы практически не снимаем резиновых сапог, водители такси отказываются ездить по таким дорогам. Карета скорой помощи, случись чего, тоже вряд ли здесь проедет", - рассказали жители.

По данным издания, в 2021 году на благоустройство сельских дорог в селе Аккистау было выделено 1 миллиард 472 миллиона тенге. Всего планировалось отремонтировать 16,2 км сельских дорог. 15 июля 2022 года работы должны были быть полностью завершены и все должно было быть сдано в эксплуатацию. Однако подрядчик не выполнил работы в срок.

"Согласно проекту, было включено строительство дороги с твердым покрытием площадью 642,44 квадратных метра на улице Атырау. Но подрядчик ТОО "Информстройсервис" эту работу не завершил.

19 июля 2023 года был подан иск в областной межрайонный экономический суд, в результате чего был наложен штраф в размере 12 миллионов 830 тысяч тенге", - сообщил аким Исатайского района Нурым Мусин.

Сообщается, что между заказчиком и подрядчиком прошло несколько судебных процессов. Требование заказчика о возврате денег за невыполненные работы и признании подрядчика недобросовестным удовлетворено частично.

"19 марта 2024 года принято решение взыскать с подрядчика 207 млн тенге. Но подрядчик, не согласный на это, подал жалобу в суд. Однако эта претензия подрядчика была отклонена.

В итоге договор, заключенный с ТОО "Информстройсервис", был расторгнут в одностороннем порядке по решению суда района. Сегодня проводится техническая экспертиза указанного проекта, по результатам которой в проект вносятся коррективы", - добавили в издании.

Ранее сообщалось, что на реконструкцию участка дороги в ЗКО выделили более 8 млрд тенге. Хотя ремонт еще не закончен, местные жители уже жалуются на низкое качество дорожного полотна.

Также сообщалось, что показатели денежных затрат, выделенных на ремонт дорог, выросли в Казахстане сразу на 43% в годовом выражении. А в целом в 2024 году расходы на строительство дорог выросли почти на 50% в годовом разрезе.

При этом, ранее о коррупции в сфере ремонта дорог рассказал Антикор. За последние 3,5 года Антикором было зарегистрировано 64 коррупционных правонарушения, в их совершении изобличено 70 лиц, а осуждено – 38. Сумма ущерба, нанесенного коррупцией, составила 8,8 млрд тенге.

Напомним, что казахстанцы могут подать жалобу на некачественный ремонт дорог.