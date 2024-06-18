Больше денег на строительство дорог стали тратить в Казахстане, сообщают аналитики

Показатели денежных затрат, выделенных на ремонт дорог, выросли сразу на 43% в годовом выражении. Ранее такой резкий скачок был отмечен в 2019 году. Подробнее об этом читайте в материале NUR.KZ.

Строительство дорог и автомагистралей является важной задачей для Казахстана из-за географических особенностей: большой территории и отдаленности городов друг от друга.

Как сообщает Telegram-канал DATA HUB, в целом дороги и автомагистрали входят в топ-3 объектов по доле, занимаемой в общем объеме строительных работ: на них приходится 13%. А первые две строчки занимают:

нежилые здания (не включают стационарные торговые объекты категорий 1, 2) – приходится 24% от общего объема;

жилые здания – доля достигает 15%.

При этом расходы на строительство дорог в 2024 году выросли почти на 50% в годовом разрезе.

"Уточним, что речь идет о стоимости работ, выполненных по договорам строительного подряда. Соответственно, что для подрядчика доходы, то для государства – расходы", – отмечают аналитики.

Сколько денег потрачено

За январь-май 2024 года объем выполненных работ по строительству дорог и автомагистралей составил 213,7 млрд тенге. Это на 43% (или 64 млрд тенге) больше, чем за тот же период 2023 года.

Такой большой объем средств по итогам пяти месяцев в последний раз был зафиксирован в 2019 году.

"Впрочем, всплеск доходов подрядчиков еще не означает, что с дорожным строительством все хорошо. Не стоит забывать о дополнительном финансировании многочисленных долгостроев. Взять хотя бы трассу Атырау-Астрахань (277 км), которую модернизируют с 2018 года", – сообщают в источнике.

Ранее в "КазАвтоЖоле" рассказали, когда достроят автодорогу между Астаной и Алматы.

Также напомним, что Токаев назвал ситуацию с качеством дорог в Казахстане тяжелейшей.