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Больше денег на строительство дорог стали тратить в Казахстане, сообщают аналитики

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Дорожное полотно
Дорога. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Показатели денежных затрат, выделенных на ремонт дорог, выросли сразу на 43% в годовом выражении. Ранее такой резкий скачок был отмечен в 2019 году. Подробнее об этом читайте в материале NUR.KZ.

Строительство дорог и автомагистралей является важной задачей для Казахстана из-за географических особенностей: большой территории и отдаленности городов друг от друга.

Как сообщает Telegram-канал DATA HUB, в целом дороги и автомагистрали входят в топ-3 объектов по доле, занимаемой в общем объеме строительных работ: на них приходится 13%. А первые две строчки занимают:

  • нежилые здания (не включают стационарные торговые объекты категорий 1, 2) – приходится 24% от общего объема;
  • жилые здания – доля достигает 15%.

При этом расходы на строительство дорог в 2024 году выросли почти на 50% в годовом разрезе.

"Уточним, что речь идет о стоимости работ, выполненных по договорам строительного подряда. Соответственно, что для подрядчика доходы, то для государства – расходы", – отмечают аналитики.

Сколько денег потрачено

За январь-май 2024 года объем выполненных работ по строительству дорог и автомагистралей составил 213,7 млрд тенге. Это на 43% (или 64 млрд тенге) больше, чем за тот же период 2023 года.

Такой большой объем средств по итогам пяти месяцев в последний раз был зафиксирован в 2019 году.

"Впрочем, всплеск доходов подрядчиков еще не означает, что с дорожным строительством все хорошо. Не стоит забывать о дополнительном финансировании многочисленных долгостроев. Взять хотя бы трассу Атырау-Астрахань (277 км), которую модернизируют с 2018 года", – сообщают в источнике.

Ранее в "КазАвтоЖоле" рассказали, когда достроят автодорогу между Астаной и Алматы.

Также напомним, что Токаев назвал ситуацию с качеством дорог в Казахстане тяжелейшей.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2119470-rashody-na-stroitelstvo-dorog-rezko-vyrosli-v-kazahstane-soobshchayut-analitiki/

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