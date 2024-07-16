На информацию о махинациях при поступлении в докторантуру ответил глава Миннауки

Глава Миннауки и высшего образования в кулуарах правительства прокомментировал ситуацию, когда при поступлении в докторантуру вузы пропускали "своих" проплаченных людей, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты отметили, что документы на первый взгляд обезличены. Но, тем не менее, по их словам, нашлась лазейка – чтобы сотрудники вузов могли понять, чьи именно документы они рассматривают, использовались кодовые слова или специальные метки. Они поинтересовались, какова ситуация на сегодня.

"Мы с прошлого года начали менять правила, ужесточать. До этого был такой механизм, что документы перепроверяли сотрудники вузов. И, к сожалению, человеческий фактор неизбежен. Были случаи, когда сотрудники начали какие-то превышать свои должностные полномочия, поэтому с этого года мы правила корректируем. Теперь единообразная проверка обезличенных документов будет проводиться на первом этапе Национальным центром тестирования", - указал он.

Таким образом, по его словам, будут исключены коррупционные схемы.

"Вузы будут принимать окончательные решения, но всю черновую работу, техническую, там, где возможно, к сожалению, какие-то подтасовки документов, будет проводиться на базе МЦТ. Мы же правила меняем, будем минимизировать человеческий фактор, чтобы всю техническую проверку проводил Национальный центр тестирования, у которого есть опыт большой, и это все обезличено будет. Это при поступлении в докторантуру", - заверил министр.

Напомним, в апреле сотрудники и студенты вуза в Актобе заявили о поборах. После проверки 32 человека были привлечены к дисциплинарной ответственности, еще семерых уволили. Среди них были руководители подразделений и старшие преподаватели.

Ранее студентка Каспийского университета технологий и инжиниринга в Актау заявила о коррупции и домогательствах в учебном заведении. В пресс-службе вуза прокомментировали анонимное обращение девушки.

А в Атырауском университете имени Халела Досмухамедова декану факультета незаконно начислялась зарплата. Сотрудница отсутствовала на рабочем месте, но получала деньги. За нарушение трудовой дисциплины декан была освобождена от занимаемой должности.