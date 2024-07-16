Геннадий Головкин подписал соглашение с полицией

Ержан Саденов, министр внутренних дел, и Геннадий Головкин, президент НОК, подписали соглашение о сотрудничестве с целью популяризации здорового образа жизни, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Как сообщается на медиапортале МВД Polisia.kz, министерство и Национальный олимпийский комитет подписали соглашение о сотрудничестве.

Главная цель – популяризация здорового образа жизни, обеспечение дальнейшего устойчивого развития олимпийского движения в республике.

Ержан Саденов и Геннадий Головкин. Фото: polisia.kz

"Я уверен, что сегодняшняя встреча продолжит наше взаимодействие в развитии спорта и достижении высоких результатов. Хочу отметить, что за годы независимости из 71 завоеванной на олимпийских играх медали 66 принадлежит выходцам из общества "Динамо", – отметил министр внутренних дел Ержан Саденов.

Выдающийся боксер, гордость страны Геннадий Головкин также является воспитанником физкультурного сообщества "Динамо". Глава Национального олимпийского комитета считает, что продвижение отечественного спорта – ответственное дело, которое требует совместных усилий, передает источник.

"НОК высоко ценит поддержку МВД в подготовке наших олимпийцев. Уверен, что наше сотрудничество будет способствовать дальнейшему развитию спорта в Казахстане и подготовке наших атлетов к новым победам на мировой арене. У нас у всех одна задача, мы все представляем одну страну, поэтому будем работать вместе", – сказал Геннадий Головкин.

В завершение встречи глава МВД наградил Головкина за вклад в развитие международного спорта ведомственной медалью.

Напомним, вчера глава государства принял президента Национального олимпийского комитета Геннадия Головкина в преддверии начала летних Олимпийских игр. Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о готовности национальной сборной к Олимпийским играм в Париже, Головкин также рассказал об отраслевых образовательных проектах и международной деятельности НОК.

А ранее на официальном сайте Национального олимпийского комитета РК появилось заявление о распространении информации касательно зарплаты нынешнего президента организации Геннадия Головкина.

Напомним, Геннадий Головкин был избран на пост президента Национального олимпийского комитета в феврале этого года. На этой должности он сменил бизнесмена Тимура Кулибаева.