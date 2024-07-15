Top.Mail.Ru
Политика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Токаев встретился с Геннадием Головкиным

Опубликовано:

Касым-Жомарт Токаев и Геннадий Головкин
Касым-Жомарт Токаев и Геннадий Головкин. Фото: Акорда

Глава государства принял президента Национального олимпийского комитета Геннадия Головкина в преддверии начала летних Олимпийских игр, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о готовности национальной сборной к Олимпийским играм в Париже.

Геннадий Головкин рассказал об отраслевых образовательных проектах и международной деятельности НОК. По его словам, укрепляется сотрудничество с Международным олимпийским комитетом, Олимпийским советом Азии и партнерами из других стран.

Особое внимание, как отметил Головкин, Национальный олимпийский комитет уделяет деятельности по защите прав спортсменов.

Напомним, на прошлой неделе Касым-Жомарт Токаев проводил встречу с министром туризма и спорта Ермеком Маржикпаевым. Глава ведомства сообщал, что на главный турнир четырехлетия национальная сборная Казахстана получила 92 лицензии по 25 видам спорта. Честь страны в Париже будут защищать 80 спортсменов.

Также 10 июля президент Казахстана вручил государственный флаг членам сборной команды Казахстана, участвующим в ХХХІІІ летних Олимпийских играх.

Отметим, что по данным с официального сайта Национального олимпийского комитета (НОК), XXXIII летние Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года в столице Франции – Париже.

Программа Олимпийских игр Париж-2024 будет состоять из 32 видов спорта. Для улучшения программы и общей концепции Игр к 28-ми основным Олимпийским видам спорта, в качестве дополнительных были выбраны: брейк-данс, спортивное скалолазание, скейтбординг и серфинг.

Здесь можно найти последние новости о подготовке казахстанских спортсменов к Олимпиаде и о самих Летних Олимпийских играх 2024.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2134344-tokaev-prinyal-gennadiya-golovkina/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie