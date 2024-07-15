Токаев встретился с Геннадием Головкиным

Глава государства принял президента Национального олимпийского комитета Геннадия Головкина в преддверии начала летних Олимпийских игр, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о готовности национальной сборной к Олимпийским играм в Париже.

Геннадий Головкин рассказал об отраслевых образовательных проектах и международной деятельности НОК. По его словам, укрепляется сотрудничество с Международным олимпийским комитетом, Олимпийским советом Азии и партнерами из других стран.

Особое внимание, как отметил Головкин, Национальный олимпийский комитет уделяет деятельности по защите прав спортсменов.

Напомним, на прошлой неделе Касым-Жомарт Токаев проводил встречу с министром туризма и спорта Ермеком Маржикпаевым. Глава ведомства сообщал, что на главный турнир четырехлетия национальная сборная Казахстана получила 92 лицензии по 25 видам спорта. Честь страны в Париже будут защищать 80 спортсменов.

Также 10 июля президент Казахстана вручил государственный флаг членам сборной команды Казахстана, участвующим в ХХХІІІ летних Олимпийских играх.

Отметим, что по данным с официального сайта Национального олимпийского комитета (НОК), XXXIII летние Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года в столице Франции – Париже.

Программа Олимпийских игр Париж-2024 будет состоять из 32 видов спорта. Для улучшения программы и общей концепции Игр к 28-ми основным Олимпийским видам спорта, в качестве дополнительных были выбраны: брейк-данс, спортивное скалолазание, скейтбординг и серфинг.

Здесь можно найти последние новости о подготовке казахстанских спортсменов к Олимпиаде и о самих Летних Олимпийских играх 2024.