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Национальный олимпийский комитет сделал официальное заявление о зарплате Геннадия Головкина

Опубликовано:

Геннадий Головкин
Геннадий Головкин. Фото: t.me/olympickz

На официальном сайте Национального олимпийского комитета РК появилось заявление о распространении информации касательно зарплаты нынешнего президента организации Геннадия Головкина, передает NUR.KZ.

В социальных сетях появились ролики на тему суммы зарплаты Головкина на посту президента Национального олимпийского комитета Казахстана. 

В организации официально заявили, что данная информация не соответствует действительности. Там отметили, что свою деятельность на посту президента НОК Головкин осуществляет на общественных началах.

"Его должность является неоплачиваемой. А мотивация при этом не связана ни с финансами, ни с политической карьерой
В первую очередь его работа направлена на помощь казахстанскому спорту, а также на укрепление авторитета НОК Казахстана в международном спортивном сообществе", — сказано в сообщении.

В организации напомнили, что при вступлении в должность Головкин отметил, что НОК не будет претендовать на деньги из государственного бюджета. Свою деятельность комитет осуществляет за счет спонсорских средств, в работе по привлечению которых Головкин принимает участие.

Также в НОК напомнили об угрозе уголовной ответственности за распространение ложной информации.

Напомним, Геннадий Головкин был избран на пост президента Национального олимпийского комитета в феврале этого года. На этой должности он сменил бизнесмена Тимура Кулибаева.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2133726-nok-rk-oficialno-oproverg-informaciyu-o-zarplate-gennadiya-golovkina/

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