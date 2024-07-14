Национальный олимпийский комитет сделал официальное заявление о зарплате Геннадия Головкина

На официальном сайте Национального олимпийского комитета РК появилось заявление о распространении информации касательно зарплаты нынешнего президента организации Геннадия Головкина, передает NUR.KZ.

В социальных сетях появились ролики на тему суммы зарплаты Головкина на посту президента Национального олимпийского комитета Казахстана.

В организации официально заявили, что данная информация не соответствует действительности. Там отметили, что свою деятельность на посту президента НОК Головкин осуществляет на общественных началах.

"Его должность является неоплачиваемой. А мотивация при этом не связана ни с финансами, ни с политической карьерой

В первую очередь его работа направлена на помощь казахстанскому спорту, а также на укрепление авторитета НОК Казахстана в международном спортивном сообществе", — сказано в сообщении.

В организации напомнили, что при вступлении в должность Головкин отметил, что НОК не будет претендовать на деньги из государственного бюджета. Свою деятельность комитет осуществляет за счет спонсорских средств, в работе по привлечению которых Головкин принимает участие.

Также в НОК напомнили об угрозе уголовной ответственности за распространение ложной информации.

Напомним, Геннадий Головкин был избран на пост президента Национального олимпийского комитета в феврале этого года. На этой должности он сменил бизнесмена Тимура Кулибаева.

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