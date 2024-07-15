Работу автомоек ограничили в Актау

В Актау из-за жары выросло потребление питьевой воды. Это стало причиной временного ограничения работы всех автомоечных станций, а в городе их 72, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат Мангистауской области.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, в настоящее время ТОО "МАЭК" вырабатывает около 46 000 кубометров питьевой воды в сутки при производственной мощности 52 000 кубометров. Причина в резком повышении температуры воздуха и, как следствие, морской воды, используемой для опреснения.

"Температура воздуха держится на отметке 40-42 градуса Цельсия, соответственно, повысилась и температура морской воды. Все это влияет на технологический процесс опреснения воды, снижая объем выработки. Поэтому акиматом было принято решение снижать давление воды в сетях по графику. Как только объем воды увеличится, график будет отменен. Это временные вынужденные меры", - отмечает первый заместитель генерального директора МАЭК Сабит Желкушинов.

По данным акимата, из-за жары жители Актау стали потреблять больше воды. Для стабилизации ее уровня в центральных сетях водоснабжения в городе введено временное ограничение на работу всех автомоек. В Актау зарегистрированы 72 такие станции.

В начале июня аким города Улугбек Тналиев обратился к владельцам автомоек с просьбой сократить рабочий день из-за проблем с питьевой водой. Заместитель директора ГКП "Каспий жылу, су арнасы" Ислам Усенов тогда пояснил, что наибольшее потребление воды приходится на период с обеда до ночи. Поэтому автомойкам в течение одной недели рекомендовали работать с 08:00 до 13:00.

Напомним, летом прошлого года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев давал руководству Мангистауской области поручение по пресной воде в Мангистау. Это произошло после того, как в конце мая 2023 года в одном из микрорайонов Актау жители многоэтажки вывесили на стене дома плакат с вопросом к акиму региона. Крупными буквами горожане написали: "Ногаев, су қайда? Где вода?". В городском акимате, комментируя ситуацию, заявили, что плакат почти сразу убрали сотрудники КСК.

В марте этого года глава государства вновь встретился с акимом Мангистауской области и снова дал поручение по обеспечению населения питьевой водой.

При этом на прошлой неделе жители одного из микрорайонов Актау перекрыли дорогу, чтобы привлечь внимание властей к своей проблеме. Горожане заявили, что уже несколько дней сидят без воды.