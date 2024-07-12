Дожди и понижение температуры ожидаются в Казахстане в выходные

В ближайшие дни погоду в Казахстане будет формировать южный циклон — ожидаются кратковременные дожди и незначительное понижение температуры, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Кахгитдромет".

В выходные в Казахстане ожидаются кратковременные дожди.

Как сообщают синоптики, в предстоящие дни погоду в Казахстане будет формировать южный циклон, с которым сохранятся кратковременные дожди, за исключением северо-восточных и восточных регионов страны, где прогнозируется преимущественно малооблачная погода без осадков.

На юге, юго-востоке, в центре и северо-западе, 13 июля на западе республики временами пройдет сильный дождь. По Казахстану ожидаются гроза, град, шквал и усиление ветра.

На юге ожидается небольшое понижение температуры воздуха днем до +20+35°С, на остальной территории резких изменений не прогнозируется.

Напомним, ранее синоптики озвучили прогноз погоды на июль. Сообщалось, что в начале месяца ожидается неустойчивый характер погоды — дожди, грозы, град и шквалистый ветер. В конце первой, в начале второй декады жаркие дни вновь вернутся на большую часть республики.

В "Казгидромете" также ранее представили сезонный прогноз на лето 2024 года - с апреля по август.

Тогда сообщалось, что в июле и в августе в Казахстане средняя за месяц температура воздуха ожидается около нормы лишь в августе. На юге и юго-востоке страны — выше нормы на 1°C. Ожидалось, что в июле и августе в большинстве областей количество осадков прогнозируется около и больше нормы. Меньше нормы ожидается на юго-западе и в южной половине страны в июле, а в августе - в центре, на юге и юго-востоке страны.

Мы также писали, что июнь 2024 вновь побил температурные рекорды, став самым жарким за историю наблюдений. Это 13-й месяц подряд, когда температура превышает прежние показатели.