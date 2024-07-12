Жара до 38 градусов ожидается в мегаполисах Казахстана в пятницу
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В пятницу, 12 июля, в трех мегаполисах Казахстана – Астане, Алматы и Шымкенте – прогнозируют жаркую погода без осадков. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.
Сегодня в Алматы ожидается ясная погода без осадков. Температура днем поднимется до 32 градусов, а ночью опустится до 15 градусов. Скорость ветра составит 4,0 м/с.
Жителям Астаны также обещают погоду без осадков. Днем воздух прогреется до 30 градусов, ночью температура снизится до 13 градусов. Скорость ветра – 8,4 м/с.
В Шымкенте осадков не будет. В дневное время столбики термометров поднимутся до 38 градусов, ночью опустятся до 25 градусов. Скорость ветра будет на уровне 8,4 м/с.
Как не пострадать при жаре
Чтобы избежать последствий жары, МЧС призывает казахстанцев без особой надобности не выходить на улицу, а также:
- для защиты от обезвоживания организма - больше пить (не менее 1,5 - 3 литров жидкости в день);
- в пик жары исключить любые физические нагрузки и свести к минимуму физическую активность;
- днем окна держать закрытыми и занавешенными шторами светлых оттенков, чтобы прямые солнечные лучи и нагретый воздух не попадали в комнату;
- во избежание теплового и солнечного ударов нужно носить светлую воздухонепроницаемую одежду (желательно из хлопка) с головным убором;
- уделять особое внимание детям.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2132760-zhara-do-38-gradusov-ozhidaetsya-v-megapolisah-kazahstana-v-pyatnicu/