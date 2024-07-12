Жара до 38 градусов ожидается в мегаполисах Казахстана в пятницу

В пятницу, 12 июля, в трех мегаполисах Казахстана – Астане, Алматы и Шымкенте – прогнозируют жаркую погода без осадков. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы ожидается ясная погода без осадков. Температура днем поднимется до 32 градусов, а ночью опустится до 15 градусов. Скорость ветра составит 4,0 м/с.

Жителям Астаны также обещают погоду без осадков. Днем воздух прогреется до 30 градусов, ночью температура снизится до 13 градусов. Скорость ветра – 8,4 м/с.

В Шымкенте осадков не будет. В дневное время столбики термометров поднимутся до 38 градусов, ночью опустятся до 25 градусов. Скорость ветра будет на уровне 8,4 м/с.

Как не пострадать при жаре

Чтобы избежать последствий жары, МЧС призывает казахстанцев без особой надобности не выходить на улицу, а также:

для защиты от обезвоживания организма - больше пить (не менее 1,5 - 3 литров жидкости в день);

в пик жары исключить любые физические нагрузки и свести к минимуму физическую активность;

днем окна держать закрытыми и занавешенными шторами светлых оттенков, чтобы прямые солнечные лучи и нагретый воздух не попадали в комнату;

во избежание теплового и солнечного ударов нужно носить светлую воздухонепроницаемую одежду (желательно из хлопка) с головным убором;

уделять особое внимание детям.