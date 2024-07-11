Сроки сноса ветхого микрорайона назвали в Павлодаре

Жителям ветхих бараков в Затонском районе Павлодара обозначили сроки сноса домов. По информации депутатов, до 2029 года на месте старого жилья должны появиться новостройки, передает корреспондент NUR.KZ.

Речь о сносе ветхих домов в Павлодаре ведется уже несколько лет. Жилье признано аварийным, а местные жители каждый день рискуют оказаться заваленными под обломками обрушившейся крыши. Два барака ранее уже демонтировали, но переселенцы пока ключи от нового жилья не получили.

Между тем всего в Затонском районе 20 аварийных домов. В этом году чиновники смогли найти инвестора, готового взяться за снос бараков и возведение на их месте новостроек. Однако на встрече с предпринимателем, говорят люди, предлагаемые условия их не устроили.

"Он нам предлагает предчистовой ремонт. О чем это говорит? Что там не будет бытовых условий, даже унитаза не будет, ванны не будет, мойки не будет, пол будет бетонный без линолеума, стены будут просто штукатуренные", - рассказала жительница дома №358 по улице Бектурова и представитель инициативной группы Алтынай Ниязова.

Со своими претензиями люди обратились к чиновникам и депутатам. Люди просят не выдавать жилье по системе "квадрат на квадрат". Условия по законодательству сейчас изменились. Допустим, квартира площадью 23 квадратных метра уже не отвечает современным требованиям.

Народные избранники поспешили успокоить жителей и заверили, что отделка в квартирах точно будет чистовой. Также они обозначили точные сроки реновации микрорайона.

"Мы все должны понимать, что очередь не стоит из строительных компаний за тем, чтобы зайти и сказать: "Мы вам построим, буквально за два года выдадим вам по квартире". Данная программа рассчитана до 2029 года. Будем надеяться, что сейчас компания, которая заходит, после того, как постановление акима выйдет и как проект пройдет госэкспертизу, начнет уже сносить, расселять, строить", - пояснил председатель Павлодарского городского маслихата Кобланбек Кожин.

По информации городского отдела архитектуры, на сегодня подрядчик ведет разработку проектно-сметной документации на инженерные коммуникации. А к сносу бараков и строительству новостроек приступит в лучшем случае в 2025 году.

Напомним, в начале июня жителей одного из бараков в Затонском районе Павлодара эвакуировали из-за обвала крыши. Деревянный дом был официально признан аварийным, но в нем продолжали жить шесть семей.

А жители Актобе, которых ранее переселили из аварийных домов, жалуются на новое жилье. В новостройках уже протекают трубы, а качество постройки оставляет желать лучшего. В акимате заверили, что все недочеты застройщик должен устранить за собственный счет.