"Выскочили ночью на улицу": крыша дома обвалилась в Павлодаре

Семьи, проживающие в бараке в Павлодаре, эвакуировали после очередного обвала крыши. По словам людей, их дом признали аварийным, но съезжать им некуда, передает корреспондент NUR.KZ.

Жители дома по ул.Дюсенова, 383 в Павлодаре под нависшей угрозой уже несколько лет. Латать крышу бесполезно, сейчас в ней дыра насквозь. После обильных осадков, говорят люди, конструкция начинает сыпаться. На сегодня заселен лишь первый этаж.

"Потолки обвалились на наши квартиры. Получается, на наши потолки, а теперь там трещины. Мы их прикрыли, как могли, а эти потолки упадут на нас. Вчера случай был. В 3 часа ночи дети выскочили на улицу. Потому что, когда потолки второго этажа обвалились, они успели выскочить", - говорит жительница дома Галина Билюбаева.

Аварийный дом. Фото: NUR.KZ

В двухэтажном бараке из дерева уже никого не должно быть из-за аварийности. Признан таковым он официально. Но 6 семей все равно оставались здесь, поскольку ехать некуда.

"Наш дом, если не ошибаюсь, признали аварийным в 2019 году. И тогда акимат нам выдал временное жилье. Мы там прожили 4 месяца, а потом они перестали оплачивать аренду и мы были вынуждены вернуться сюда", - говорит жительница дома Айнаш Аркаева.

Очередной обвал крыши вынудил чиновников городского акимата экстренно искать решение. Говорят, заставить снимать жилье и выгнать из аварийного дома людей не могут.

"На место выехали все службы: ЧС, полиция и от акимата выехала заместитель акима города. Переговорили с жителями. Было решено, что их заселят в общежитие, им предоставят комнаты. Две семьи отказались. По одной семье сегодня ждем согласия, как только она даст согласие, то будем переселять", - сообщила пресс-секретарь акима Павлодара Айнур Садвокасова.

В городском акимате отметили, что все двухэтажные бараки, а их в Затонском районе Павлодара несколько, должны снести. Но нужен инвестор, который согласится выстроить на их месте новое жилье. Пока же ведутся переговоры.

Напомним, ранее аким Павлодара Хасар Хабылбеков встретился с жителями дома 14 по улице Нурмагамбетова, которые страдают из-за проблем с канализацией. В этом люди обвинили местное кафе. Градоначальник поручил отделу жилищной инспекции совместно с ТОО "Павлодар-Водоканал" решить вопрос с подпором на канализационной сети.

Также жители дома 17 по улице Ермака, которому уже более полувека, пожаловались на состояние подвала. Они обвинили во всем аварийную службу Водоканала. Однако в компании-монополисте заверили, что на их канализационных сетях повреждений нет.