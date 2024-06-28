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Работу метро в Алматы приостановили по техническим причинам

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Поезд едет в метро Алматы
Метрополитен Алматы. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Работу метро в Алматы приостановили по техническим причинам сегодня, 28 июня, вечером - ситуацию прокомментировали в пресс-службе КГП "Метрополитен Алматы", передает NUR.KZ.

По информации компании, в 21:54 движение составов метрополитена было приостановлено по техническим причинам. Специалисты проводили необходимое обследование. Пассажиров в составах нет - все были выведены на платформы, заявили в компании.

"Метрополитен Алматы приносит свои извинения за доставленные неудобства", - заявили в пресс-службе.

Движение восстановлено в 22:46, добавили в компании.

Отметим, что метрополитен Алматы приостанавливал работу в марте этого года из-за землетрясения. 4 марта в южной столице произошло сильное землетрясение ощутимостью в пять баллов.

Тогда сообщалось, что специалисты проводили обследование тоннелей - на это им потребовалось 3 часа. Спустя 3 часа метро в Алматы снова запустили.

Также работу метро временно останавливали в Алматы из-за неполадок 20 мая этого года.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2125992-rabotu-metro-v-almaty-priostanovili-po-tehnicheskim-prichinam/

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