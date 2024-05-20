Работу метро временно остановили в Алматы из-за неполадок

Работу алматинского метро пришлось приостановить из-за неполадок. В настоящее время специалисты устранили их, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу метрополитена Алматы.

Сообщается, что пассажиры, которые следовали со станции "Райымбек" в сторону станции "Момышулы", были высажены на станции "Москва".

Позже в пресс-службе сообщили, что работу метрополитена восстановили в 18:05 - специалисты устранили все неполадки.

Поезда курсируют по графику.

"Еще раз приносим свои извинения за доставленные неудобства", - говорится в сообщении пресс-службы.

Отметим, что метрополитен Алматы приостанавливал работу в марте этого года из-за землетрясения. 4 марта в южной столице произошло сильное землетрясение ощутимостью в пять баллов.

Тогда сообщалось, что специалисты проводили обследование тоннелей - на это им потребовалось 3 часа. Спустя 3 часа метро в Алматы снова запустили.