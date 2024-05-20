Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Работу метро временно остановили в Алматы из-за неполадок

Опубликовано:

Поезд едет в метро Алматы
Метрополитен Алматы. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Работу алматинского метро пришлось приостановить из-за неполадок. В настоящее время специалисты устранили их, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу метрополитена Алматы.

Сообщается, что пассажиры, которые следовали со станции "Райымбек" в сторону станции "Момышулы", были высажены на станции "Москва".

Позже в пресс-службе сообщили, что работу метрополитена восстановили в 18:05 - специалисты устранили все неполадки.

Поезда курсируют по графику.

"Еще раз приносим свои извинения за доставленные неудобства", - говорится в сообщении пресс-службы.

Отметим, что метрополитен Алматы приостанавливал работу в марте этого года из-за землетрясения. 4 марта в южной столице произошло сильное землетрясение ощутимостью в пять баллов.

Тогда сообщалось, что специалисты проводили обследование тоннелей - на это им потребовалось 3 часа. Спустя 3 часа метро в Алматы снова запустили.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2103893-rabotu-metro-priostanovili-v-almaty-iz-za-nepoladok/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.