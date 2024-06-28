Подросток разбил стекло пассажирского поезда в Жамбылской области

Подросток разбил стекло поезда в Жамбылской области - к ответственности привлекли его мать, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних.

Как оказалось несовершеннолетний мальчик целенаправленно бросал камни в проходящий состав пассажирского поезда и разбил наружное стекло вагона. Он нанес материальный ущерб на сумму 37 тыс. тенге.

"Поскольку правонарушитель не достиг 16-летнего возраста, в отношении его законного представителя гражданки Т. был составлен протокол об административном правонарушении, поскольку ненадлежащее исполнение родителем своих обязанностей по воспитанию, повлекло совершение несовершеннолетним умышленного деяния, содержащего признаки административного правонарушения, что было полностью подтверждено в суде материалами дела", - говорится в сообщении суда.

Суд отнес к смягчающим вину обстоятельствам признание вины и материальное положение.

Постановлением суда гражданка Т. признана виновной по ч.3 ст.127 КоАП, ей назначен административный штраф в размере более 51 тыс. тенге.