Казахстанка оказалась в суде из-за сына, разбившего стекло в поезде

Мать шестиклассника привлекли к административной ответственности за разбитое ребенком стекло в пассажирском поезде, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП на транспорте.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в начале апреля текущего года при въезде на территорию города Тараз неизвестными лицами было разбито стекло пассажирского поезда сообщением Шымкент - Астана.

"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками линейного отдела полиции на станции Тараз в совершении данного правонарушения был установлен учащийся шестого класса, который дал признательные показания", - пояснили в ДП на транспорте.

Полицейские в отношении матери за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего ребенка составили административный протокол. Материал для рассмотрения был передан в Специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних Жамбылской области.

10 апреля постановлением суда мать несовершеннолетнего привлекли к административной ответственности. На нее наложен штраф в размере 20 МРП (73 840 тенге).

Недавно сообщалось, что в Атырауской области мать подростка привлекли к административной ответственности за нецензурную брань сына-девятиклассника в адрес преподавателя. Женщину признали виновной в совершении административного правонарушения, она получила штраф.

Ранее в Жамбылской области из-за поведения дочери оштрафовали мать, которая не знала, чем занимается ее ребенок. Оказалось, что несовершеннолетняя вместе с родственником ходила в мечеть и просила там милостыню.

А жительница Атырауской области попала в суд из-за того, что ее сын, ученик третьего класса, почти три недели не ходил в школу без уважительной причины. Женщину привлекли к ответственности в суде и выписали штраф.