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Астанчан предупредили о перекрытии одной из улиц

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Дорожный знак
Дорожные работы. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Жителей и гостей Астаны предупредили об ограничениях движения по улице Байтурсынова - они связаны с ремонтом дороги, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата столицы.

Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Астаны сообщило о проведении работ по текущему ремонту дорожного полотна небольшого участка улицы А.Байтурсынова со стороны улицы К.Аманжолова с направлением к проспекту Тауелсиздик.

"В этой связи с 21:00 27 июня до 09:00 28 июня текущего года вышеуказанный участок будет частично перекрыт. При этом движение будет осуществляться по одной стороне в обоих направлениях", - говорится в сообщении.

Жителей и гостей столицы призвали заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города.

"Приносим свои извинения за временные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению дорожно-строительных работ",- добавили в ведомстве.

Ранее мы писали, что жителям и гостям Астаны временно разрешат заезжать на автобусные полосы на некоторых улицах. Это делается для снижения транспортной нагрузки.

Кроме того, в Астане из-за ремонта дорог десять автобусов временно изменили схемы маршрутов. Компания "City Transportation Systems" представила временные схемы.

Также схему движения по ремонтируемой трассе в обход Астаны показали в "КазАвтоЖол".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2125281-astanchan-predupredili-o-perekrytii-odnoy-iz-ulic/

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