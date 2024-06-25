Схему движения по ремонтируемой трассе в обход Астаны показали в "КазАвтоЖол"

Водителям Казахстана показали схему движения по автодороге Р-10 в обход Астаны до завершения ремонта, передает NUR.KZ со ссылкой на Telegram-канал АО "НК "КазАвтоЖол".

В "КазАвтоЖол" напомнили о среднем ремонте автодороги Р-10 "Обход Астана". До 28 июня работы будут проводить на 46-53 км автодороги.

"С 25 июня по 28 июня 2024 года на участке автомобильной дороги Р-10 "Обход Астана", км 46-53, проводится плановый средний ремонт дороги.

В связи с возможным временным частичным ограничением движения на данном участке, рекомендуется заранее запланировать альтернативный маршрут. Просим проявить понимание и терпение в связи с возможными временными неудобствами", - обратились в компании к водителям.

Схема движения по автодороге на время ремонта. Схема: t.me/qazavtojol

Ранее казахстанцев предупредили о начале среднего ремонта на участке автодороги Р-10 "Обход Астана". Сообщалось, что будут введены ограничения для транспорта.

Отметим, в мае этого года, с 21 по 25 число, на участке автомобильной дороги Р-10 "Обход Астана" км. 46-53 также проводился плановый средний ремонт дороги.

Напомним, ранее сообщалось, что в этом году в Астане средним ремонтом планируется охватить более 50 улиц, текущим - более 200 улиц.