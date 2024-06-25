Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Схему движения по ремонтируемой трассе в обход Астаны показали в "КазАвтоЖол"

Опубликовано:

Ремонт дороги
Ремонт дороги. Иллюстративное фото: pixabay.com

Водителям Казахстана показали схему движения по автодороге Р-10 в обход Астаны до завершения ремонта, передает NUR.KZ со ссылкой на Telegram-канал АО "НК "КазАвтоЖол".

В "КазАвтоЖол" напомнили о среднем ремонте автодороги Р-10 "Обход Астана". До 28 июня работы будут проводить на 46-53 км автодороги.

"С 25 июня по 28 июня 2024 года на участке автомобильной дороги Р-10 "Обход Астана", км 46-53, проводится плановый средний ремонт дороги.

В связи с возможным временным частичным ограничением движения на данном участке, рекомендуется заранее запланировать альтернативный маршрут. Просим проявить понимание и терпение в связи с возможными временными неудобствами", - обратились в компании к водителям.

Схема на время ремонта
Схема движения по автодороге на время ремонта. Схема: t.me/qazavtojol

Ранее казахстанцев предупредили о начале среднего ремонта на участке автодороги Р-10 "Обход Астана". Сообщалось, что будут введены ограничения для транспорта.

Отметим, в мае этого года, с 21 по 25 число, на участке автомобильной дороги Р-10 "Обход Астана" км. 46-53 также проводился плановый средний ремонт дороги.

Напомним, ранее сообщалось, что в этом году в Астане средним ремонтом планируется охватить более 50 улиц, текущим - более 200 улиц.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2123679-dvizhenie-na-uchastke-trassy-v-obhod-astany-izmenili-dorozhnye-sluzhby/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie