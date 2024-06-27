"Выдворили из страны": неожиданно закончился рейд полиции по спальному микрорайону Алматы

Полиция Алматы проверила спальные районы города и обнаружила более 40 иностранцев, которые работали без разрешительных документов, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

По информации медиапортала Polisia.kz, из Казахстана были выдворены 20 нелегалов после рейда в одном из спальных районов Алматы.

"На одном из производственных объектов был выявлен 41 гражданин сопредельного государства. Они осуществляли незаконную трудовую деятельность без разрешительных документов.

20 из них по постановлению суда были выдворены за пределы Республики Казахстан, двое были подвергнуты административному штрафу, еще 19 нарушителей, ввиду того, что не имели при себе документов, удостоверяющих их личность, были водворены в приемник-распределитель", — уточнил начальник управления миграционной службы ДП города Алматы Асхат Бутунчинов.

Сообщается, что могут наказать и работодателей, которые незаконно сотрудничали с иностранцами.

Напомним, несколько дней назад африканцев-нелегалов задержали в центре Алматы. В феврале этого года несколько десятков нелегальных мигрантов из стран Африки задержали в Алматы - многие из них были без документов.

В марте этого года в Астане нелегалок из Африки поймали за оказанием интимных услуг - они организовали массажный салон.