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Супруги не смогли сказать, где живут, и оказались в полиции в Павлодаре (видео)

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Супруги из Павлодара без определенного места жительства
Супруги из Павлодара. Кадр из видео: ДП Павлодарской области

В Павлодаре полицейские обнаружили возле реки супругов, которые не смогли назвать свое место жительства, и доставили их в отдел, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, полицейские Павлодарской области продолжают рейды по выявлению лиц без определенного места жительства.

"Лето в самом разгаре, а потому данная работа приобретает наибольшую актуальность", - отметили в ДП региона.

Такие рейды проходят в рамках оперативно-профилактического мероприятия "Правопорядок".

"Участковыми инспекторами полиции Южного ОП на пойме реки Усолка обнаружены супруги, которые затруднились назвать место своего жительства", - рассказали в ведомстве.

Пару поместили в Центр ресоциализации лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

"Содержать этих граждан в реабилитационном центре долгое время нет возможности, и бомжи возвращаются на свои насиженные места. Для административного наказания нужны документы, а у этих граждан, их, как правило, нет. Как нет и работы, поэтому выписывать им штрафы бесполезно. Также не секрет, что люди без определенного места жительства наиболее часто становятся жертвами преступлений. А могут и сами пойти на криминал. Поэтому активный контроль за такими гражданами с нашей стороны необходим", - сообщил старший участковый Южного ОП УП Павлодара Рымбек Мелесов.

Стражи порядка выразили благодарность жителям областного центра за предоставленную информацию о гражданах без постоянного места жительства. В полиции подчеркнули, что все поступающие сигналы проверяются, по всем сообщениям проводится соответствующая работа.

С начала года в Центр ресоциализации лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, доставили 124 человека.

Ранее в рамках месячника по профилактике правонарушений сотрудники УП Павлодара провели рейды по дачам. От горожан поступали вызовы о том, что на дачах проживают лица без определенного места жительства, распивают спиртные напитки и совершают кражи имущества.

В прошлом году полицейские Алматы задержали мужчину без определенного места жительства, подозреваемого в семи кражах имущества из подъездов в разных районах города.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2125005-suprugi-ne-smogli-skazat-gde-zhivut-i-okazalis-v-policii-v-pavlodare-video/

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