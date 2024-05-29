"Неоднократно поступали вызовы": рейды сняли на видео в Павлодаре

В рамках месячника по профилактике правонарушений сотрудники УП Павлодара провели рейды по дачам. В них принял участие и конный взвод полиции, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщается в официальном аккаунте ведомства в Instagram, сотрудники полиции Павлодара провели отработку садоводств "Металлург", "Яблонька" и "Южный".

"Неоднократно от горожан с этой местности поступали вызовы о том, что тут проживают лица без определенного места жительства, распивают спиртные напитки, совершают кражи имущества", - пояснил первый заместитель начальника УП Павлодара Арман Каптаев.

Стражи порядка обошли все дачные массивы, где установили более 50 заброшенных дач.

"В результате отработки пресечено 13 правонарушений, задержаны семь граждан, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения. После осмотра данные граждане доставлены в ЦВАД для вытрезвления. Также задержано 9 лиц без определенного места жительства. Со всеми нарушителями проведены профилактические беседы", - сообщил Арман Каптаев.

Первый заместитель начальника УП Павлодара уточнил, что конная полиция ежедневно производит обход в тех местностях, где сложно или невозможно проехать на транспорте.

Обход дачных массивов проходил с целью пресечения преступлений, соблюдения миграционного законодательства, поиска находящихся в розыске, а также лиц без определенного места жительства.

Ранее в Астане провели рейды для выявления фактов продажи и реализации насвая и снюса, а также пресечения продажи через открытую рекламу вейпов и электронных сигарет. Было проверено более 100 объектов торговли.

А в Алматы на барахолке полиция провела рейд, направленный на обеспечение безопасности дорожного движения. Стражи порядка выявили 25 нарушений. На штрафную стоянку водворили восемь машин.