Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

"Выкатывал все, что плохо лежит": мужчину задержали в Алматы по подозрению в кражах

Опубликовано:

Мужчина в наручниках
Наручники. Иллюстративное фото: pexels.com

Полицейские Алматы задержали мужчину без определенного места жительства, подозреваемого в краже имущества из подъездов, передает официальный медиапортал МВД РК Polisia.kz.

49-летний мужчина оказался подозреваемым по меньшей мере в семи фактах краж в разных районах города.

"Орудовал злоумышленник преимущественно в Бостандыкском и Медеуском районах. Заходил в паркинги ЖК и подъезды домов. Из подъездов выкатывал велосипеды, с парковочных площадок – все, что плохо лежит, и можно было продать – инструменты и другая утварь", –заявил замначальника отдела полиции при УП Бостандыкского района Камал Келеспаев.

Так, при проведении расследования стражи порядка задержали гражданина А. 1974 года рождения. Он, по данным полиции, – уроженец Караганды, не имеющий определенного места жительства и работы.

"А существовал он на "заработанные от продаж" деньги.

На данном этапе следствия установлена причастность подозреваемого к семи эпизодам. Подозреваемый своей причастности к кражам не отрицает", – добавил Келеспаев.

Сейчас данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по части 3 статьи 188 УК РК "Кража". 

Личность фигуранта будет проверена на причастность к аналогичным преступлениям в других районах города.

Иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.

Добавим, что согласно статье 188 Уголовного кодекса РК, кража – это тайное хищение чужого имущества.

Она наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,4 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

При этом, кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору или путем незаконного доступа в информационную систему либо изменения информации, передаваемой по сетям телекоммуникаций, наказывается штрафом в размере до 3 тыс. МРП (10,3 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1 200 часов, либо ограничением свободы на срок до 5 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Согласно третьей части этой статьи, кража, совершенная:

  • в крупном размере;
  • неоднократно;
  • с незаконным проникновением в жилое, служебное или производственное помещение, хранилище либо транспортное средство, –

наказывается ограничением свободы на срок от 2 до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Кроме того, если кража была совершена преступной группой, из нефтегазопровода или в особо крупном размере, она наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2033002-vykatyval-vse-chto-ploho-lezhit-muzhchinu-zaderzhali-v-almaty-po-podozreniyu-v-krazhah/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.