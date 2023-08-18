"Выкатывал все, что плохо лежит": мужчину задержали в Алматы по подозрению в кражах

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Полицейские Алматы задержали мужчину без определенного места жительства, подозреваемого в краже имущества из подъездов, передает официальный медиапортал МВД РК Polisia.kz.

49-летний мужчина оказался подозреваемым по меньшей мере в семи фактах краж в разных районах города.

"Орудовал злоумышленник преимущественно в Бостандыкском и Медеуском районах. Заходил в паркинги ЖК и подъезды домов. Из подъездов выкатывал велосипеды, с парковочных площадок – все, что плохо лежит, и можно было продать – инструменты и другая утварь", –заявил замначальника отдела полиции при УП Бостандыкского района Камал Келеспаев.

Так, при проведении расследования стражи порядка задержали гражданина А. 1974 года рождения. Он, по данным полиции, – уроженец Караганды, не имеющий определенного места жительства и работы.

"А существовал он на "заработанные от продаж" деньги.

На данном этапе следствия установлена причастность подозреваемого к семи эпизодам. Подозреваемый своей причастности к кражам не отрицает", – добавил Келеспаев.

Сейчас данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по части 3 статьи 188 УК РК "Кража".

Личность фигуранта будет проверена на причастность к аналогичным преступлениям в других районах города.

Иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.

Добавим, что согласно статье 188 Уголовного кодекса РК, кража – это тайное хищение чужого имущества.

Она наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,4 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

При этом, кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору или путем незаконного доступа в информационную систему либо изменения информации, передаваемой по сетям телекоммуникаций, наказывается штрафом в размере до 3 тыс. МРП (10,3 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1 200 часов, либо ограничением свободы на срок до 5 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Согласно третьей части этой статьи, кража, совершенная:

в крупном размере;

неоднократно;

с незаконным проникновением в жилое, служебное или производственное помещение, хранилище либо транспортное средство, –

наказывается ограничением свободы на срок от 2 до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Кроме того, если кража была совершена преступной группой, из нефтегазопровода или в особо крупном размере, она наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2033002-vykatyval-vse-chto-ploho-lezhit-muzhchinu-zaderzhali-v-almaty-po-podozreniyu-v-krazhah/