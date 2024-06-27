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Падают на машины и наносят ущерб: найден виновный в плохом содержании деревьев в Алматы

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Дерево упало на машину
Дерево упало на машину. Иллюстративное фото: Anadolu/Getty Images

Прокуратура Алматы выявила нарушения при содержании и защите зеленых насаждений и наказала виновника - главу предприятия "Eco Almaty", передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, прокуратурой Медеуского района по результатам рассмотрения гражданских дел в суде выявлены нарушения при содержании и защите зеленых насаждений в Алматы.

"Анализ показал, что в городе часто происходят падения деревьев на автотранспортные средства, особенно в дождливую и ветреную погоду, причиняя гражданам ущерб. Указанное вынуждает людей обращаться в суды для взыскания материального вреда и восстановления автомашин", - отмечается в сообщении.

Так, по данным прокуратуры, с 2023 года судами рассмотрено 32 иска граждан о возмещении 51,3 млн тенге. При этом 31,2 млн тенге взыскан из бюджета.

Прокуроры установили, что предусмотренные меры по содержанию зеленых насаждений принимались не надлежащим образом. Также не в полном объеме проводилась комплексная инвентаризация и лесопатологическое обследование, а также работа по внесению сведений в соответствующую базу.

"По данному факту прокуратурой Медеуского района внесено представление об устранении нарушении законности.

По результатам рассмотрения акта надзора директор ТОО "Eco Almaty" привлечен к дисциплинарной ответственности, принимаются дополнительные меры по выявлению аварийных деревьев", - отметили в прокуратуре.

Напомним, в мае в Алматы дерево упало на авто патрульной полиции. В ведомстве сообщили, что сотрудники не пострадали. Причиной падения дерева стали обильные осадки, в связи с чем, вероятно, прогнили корни.

В середине марта также сообщалось, что из-за выпавшего снега дерево упало на припаркованные машины в Алматы.

Годом ранее в акимате Алматы рассказывали, что делать гражданам, чей автомобиль пострадал от упавшего дерева. Сообщалось, что для получения возмещения ущерба горожанам необходимо обратиться в суд.

Как сообщается на официальном сайте одного из региональных ДЧС, автомобилистам важно помнить о том, что при сильном ветре нельзя парковать автотранспорт под деревьями, билбордами или электропроводами.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2124927-padayut-na-mashiny-i-nanosyat-ushcherb-nayden-vinovnyy-v-plohom-soderzhanii-derevev-v-almaty/

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