"Увольнением не ограничится": аким Павлодарской области назвал дорожного аутсайдера

Аким Павлодарской области Асаин Байханов с рабочим визитом побывал в Баянаульском районе. Глава региона назвал этот район "дорожным аутсайдером", передает NUR.KZ.

Как сообщил в своем Telegram-канале аким Павлодарской области, он проверил использование средств, выделенных на реализацию проектов "Ауыл - ел бесігі", и реализуются инвестпроекты.

"Все работы начаты, отставаний по соцобъектам нет", - отметил Асаин Байханов.

Сейчас в районе в разгаре дорожные работы.

"Баянаульский район - один из самых недообеспеченных в этом плане. Можно сказать - дорожный аутсайдер области. Подъезды к селам от трассы на некоторых участках находятся в 80 км", - высказался аким Павлодарской области.

В этом году впервые немалые средства выделены на строительство дорог в районе.

"Поручил не принимать и не оплачивать некачественные работы. Если такое произойдет, это не ограничится увольнением", - предупредил Асаин Байханов.

Большая работа уже проделана по подготовке к туристическому сезону. В этом году в Баянаульском районе ожидаются около 200 тыс. туристов.

В ходе рабочей поездки глава региона ознакомился с проектами строительства "Визит-центра", реконструкции пешеходно-прогулочной зоны у стелы Героев Великой Отечественной войны в селе Баянаул, смотровой площадки и обустройства пляжа на Сабындыколе.

Аким Павлодарской области поручил госорганам обеспечить бесперебойную работу инженерных коммуникации в туристических зонах.

Ранее Асаин Байханов провел личный прием местных жителей и представителей бизнеса по разным вопросам: предоставления жилья, развития инклюзии, рефинансирования бизнеса, языковой политики и др.

Также глава региона совершил рабочий объезд Павлодара. Он побывал в музыкальном колледже и ознакомился с ходом ремонтных работ в городе, а также осмотрел 12 новых маршрутных автобусов, закупленных компанией-перевозчиком.