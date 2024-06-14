Акиму Павлодарской области задали вопрос о кладбище

Аким Павлодарской области Асаин Байханов провел личный прием местных жителей и представителей бизнеса по разным вопросам, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат региона.

Как сообщается в официальном аккаунте ведомства в Facebook, жители Павлодарской области обратились к главе региона по поводу предоставления жилья, развития инклюзии, рефинансирования бизнеса, языковой политики и др.

С жалобами на стихийные свалки, некачественное жилье, с вопросами ветеринарии и облагораживания кладбища обратились жители села Шарбакты.

Граждане на приеме у акима Павлодарской области. Фото: facebook.com/pavlodarregion

Поиск подходящего здания в Экибастузе для филиала колледжа ИНЕУ обсудили с Асаином Байхановым руководители учебного учреждения.

Директор ТОО "КазЛидер Мех" Нурман Нуптикеев поговорил с акимом области о мерах господдержки для переработки кожевенного сырья.

Председатель ОФ "Центр инклюзивных практик" Светлана Михайлюк на встрече с главой региона рассказала о разработанном бизнес-плане по открытию в Павлодаре современного инклюзивного развивающего центра для детей с особыми образовательными потребностями.

"По всем обращениям аким области дал подробные разъяснения и поручения. Напоминаем, что жители региона могут записаться на прием через e-gov, E-otinish.kz, WhatsApp: +77021661661", - рассказали в акимате Павлодарской области.

На личном приеме у Асаина Байханова. Фото: facebook.com/pavlodarregion

Ранее глава региона совершил рабочий объезд Павлодара. Асаин Байханов побывал в музыкальном колледже и ознакомился с ходом ремонтных работ в городе, а также осмотрел 12 новых маршрутных автобусов, закупленных компанией-перевозчиком.

Также в акимате Павлодарской области обсудили меры по обеспечению стабильности цен на социально значимые продукты питания. Выяснилось, что индекс цен на такие продукты в регионе снижается. В то же время Асаин Байханов отметил слабую работу по выборке продукции из стабфонда.