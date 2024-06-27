"Договоров не заключал": садоводство судилось с павлодарцем из-за платежей

В Павлодарской области садоводство подало иск против одного из его членов, который не вносил платежи и накопил задолженность, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, судебной коллегией по гражданским делам Павлодарского областного суда рассмотрено дело по иску потребительского кооператива (садоводства) к местному жителю о взыскании задолженности, поступившее по апелляционной жалобе истца на решение суда первой инстанции.

По делу установлено, что за ответчиком было зарегистрировано право собственности на земельный участок, находящийся на территории, обслуживаемой потребительским кооперативом.

"Садоводство обратилось в суд с иском о взыскании задолженности, мотивируя это тем, что ответчик, являясь собственником дачного участка, не вносил платежи в счет расходов на содержание общего имущества в установленных размерах членских взносов.

Ответчик иск не признал, указывая, что в члены потребительского кооператива не вступал, договоров о предоставлении услуг с истцом не заключал, какие-либо услуги ему не оказывались", - отметили в суде.

Ранее в удовлетворении иска потребительскому кооперативу было отказано. В апелляционной жалобе садоводство просило решение суда первой инстанции отменить и вынести новое решение об удовлетворении иска.

В соответствии с п.7 ст.62 Земельного кодекса РК в гаражных, дачных и других потребительских кооперативах к правам участников на земельные участки, находящиеся в общей собственности, применяются нормы о кондоминиуме.

"Земельным кодексом определено, что собственники земельных участков и землепользователи участка несут все обязанности, обременяющие земельный участок, если не предусмотрено иное", - подчеркнули в суде.

Согласно п.2.1 устава основной целью данного потребительского кооператива является создание необходимых условий для получения высоких, стабильных урожаев на дачных участках, удовлетворение материальных и иных потребностей его членов.

В п.2.2 устава определено, что для реализации указанной цели кооператив:

организует коллективный сад для выращивания фруктов, ягод, овощей и другой сельскохозяйственной продукции;

осуществляет строительство и ремонт водоводных сетей и разводки по улицам садоводства;

строительство и обслуживание электропроводящих сетей;

проводит благоустроительные работы, агротехническое обеспечение.

"Ответчик, являясь собственником земельного участка, расположенного на территории садоводства, должен был нести расходы по обеспечению санитарного содержания и благоустройства отведенной и прилегающей территории, независимо от членства в кооперативе.

Он имел возможность пользоваться созданными на территории садоводства условиями. Само по себе нахождение на организованной и выделенной территории садоводства обеспечивает определенную безопасность находящихся на земельных участках объектов и насаждений", - установил суд.

В связи с этим обжалованное решение отменено с вынесением нового решения об удовлетворении иска.

Постановление вступило в законную силу.

Ранее сообщалось, что владельцы дач в садоводческих товариществах "Теплоэнергетик" и "Энергостроитель" в Алатауском районе Алматы опасаются, что их в любой момент могут выселить, а дачи - снести. Управление земельных отношений города прокомментировало информацию.

А жители дач в Астане пожаловались, что их участки и дома топит уже несколько дней подряд. Люди заявляют, что таких масштабов подтоплений не помнят, а коммунальные службы не справляются.