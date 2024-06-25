"Нам даже не сообщили о сносе": владельцы дач в Алматы узнали об изъятии их земель из газеты

Владельцы дач в садоводческих товариществах "Теплоэнергетик" и "Энергостроитель" в Алматы опасаются, что их в любой момент могут выселить, а дачи - снести, передает корреспондент NUR.KZ.

О том, что дачные участки подлежат принудительному отчуждению, их владельцы узнали в начале мая, случайно наткнувшись на публикацию в газете, рассказывает Фарида. Ее участок находится в садоводческом товариществе "Теплоэнергетик" в Алатауском районе.

"Сообщалось, что причина - изношенность теплосетей от ТЭЦ-2 на "Западном тепловом комплексе". Когда мы поехали в управление земельных отношений Алматы, нам никакой информации не пояснили, сказали, что в конце июня дадут все ответы на наши вопросы.

Сказали не переживать, что якобы постановление не имеет силу, что оно будет корректироваться, а радиус санитарной зоны ТЭЦ еще не установлен", - говорит владелица участка Фарида.

После, рассказывает Фарида, представители ТЭЦ-2 приглашали их на слушание, где объяснили, что предприятие переходит на экологически чистое топливо, а значит, в два раза уменьшается санитарная зона.

"Потом мы разговаривали с юристом в головном офисе ТЭЦ. Он говорит, что они к этому постановлению никакого отношения не имеют вообще, потому что "Теплоэнергетик" находится севернее, а в постановлении указаны изношенности теплосетей к "Западному тепловому комплексу", то есть, это вообще в обратную сторону от нас.

Потом мы поехали в управление энергетики. К нам вышли заместитель руководителя со своим помощником, которые спрашивали, откуда у нас такая информация. Я показала газету. Они развели руками, сказали, что о таком не слышали", - вспоминает Фарида.

Также дачникам сообщили, что соберут комиссию, чтобы разобраться в данном вопросе. Для этого пригласят ряд специалистов из разных ведомств, в том числе и представителя от индустриальной зоны. Это показалось подозрительным, говорит Фарида.

"Мы стали проводить местное расследование. Нашли письмо управления предпринимательства и инвестиций, которое было обращено акиму Досаеву, в котором говорилось о начале второго этапа строительства предприятий 1, 2, 3 класса опасности на индустриальной зоне. Но госэкпертиза дала им отрицательное заключение, поскольку мы входим в их санитарную зону.

Также в письме было сказано, что мы - жители - живем там с нарушением санитарной зоны ТЭЦ-2 и водоохранной зоны. Но когда выдавались эти земли, речь о водоохранной зоне вообще не шла. По статье 84 Водного кодекса можно строиться в радиусе водоохранной зоны, можно узаконивать жилища, но с условиями, что в госакте нет ограничений и будут исполняться все пункты водного законодательства", - сообщает Фарида.

Владельцы дачных участков подали иск в административный суд. Алматинцы надеются, что хотя бы так смогут получить информацию и узнать о судьбе их участков, говорит Фарида. Ведь им даже не сообщили о том, что их дачи сносят. Про компенсацию тоже ответа дать никто не может, негодуют дачники. Они возмущены и хотят остаться. 70% владельцев дач живут там постоянно.

В ответе на запрос корреспондента NUR.KZ управление земельных отношений Алматы сообщило, что на территории двух садоводческих товариществ находятся 293 земельных участка.

"Во исполнение поручения главы государства от 19 мая 2022 года и протокола совещания по вопросу изношенности тепломагистрали "ТЭЦ-2 - Западный тепловой комплекс" управлением энергетики и водоснабжения города Алматы было инициировано письмо об изъятии земельных участков садоводческих товариществ "Энергостроитель", "Теплоэнергетик", не соответствующих санитарно-эпидемиологическим требованиям к санитарно-защитным зонам промышленных объектов и подпадающих в охранную зону ТЭЦ-2.

Акиматом города Алматы 27 марта 2024 года принято постановление "О начале принудительного отчуждения земельных участков или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельных участков для государственных нужд". Мероприятия по изъятию земельных участков для государственных нужд проводятся в соответствии со статьей 84 Земельного кодекса Республики Казахстан, главой 6 Закона Республики Казахстан "О государственном имуществе", - сообщили в пресс-службе акимата Алматы.

В ответе говорится, что земельный участок может быть принудительно отчужден для государственных нужд в исключительных случаях при условии равноценного возмещения имущества с согласия собственника или негосударственного землепользователя либо по решению суда.

Равноценное возмещение производится одним из следующих способов:

предоставление иного земельного участка или недвижимого имущества в порядке и на условиях, которые установлены законом "О государственном имуществе"; возмещение рыночной стоимости отчуждаемого земельного участка или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельного участка для государственных нужд в порядке и на условиях, которые установлены законом "О государственном имуществе".

"Вместе с тем, ввиду отсутствия свободных земельных участков в черте города Алматы, равноценное возмещение будет производиться способом возмещения стоимости отчуждаемого земельного участка или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельного участка для государственных нужд в порядке и на условиях, которые установлены настоящим Законом", - сообщили в акимате Алматы.

Также в акимате добавили, что для получения подробной информации правообладателям необходимо обратиться по адресу: проспект Абая, 90, кабинет 801.