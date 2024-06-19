"У нас другого жилья нет": дачники Астаны пожаловались, что их топит несколько месяцев

Жители столичных дач жалуются, что их участки и дома топит уже несколько дней подряд. Коммунальные службы не справляются с подтоплениями, передает телеканал "Астана".

Дачи расположены на берегу Ишима - они являются для некоторых единственным жильем.

"Мы здесь прописаны, это - наше жилье, у нас другого жилья нет, мы вынуждены здесь жить. Дети, инвалиды, скорую не вызвать, дороги нет. Топит огороды, мы не можем садить. Мы думаем, что это в связи с реконструкцией реки, они сделали в сторону Коктала водопад. Наши дачи - это остров, и вокруг нас вода. Оно как-то нас затопило, как, мы не знаем", - жалуется астанчанка Клавдия Трошина.

По словам местных, коммунальные службы только делают вид, что работают.

"Звоним в 109, с марта месяца никто ничего не делает. Сделали вид, что они там воду качают. Неделю покачали 2-3 часа в день. Потом сказали, у них кончился бензин, им акимат бензин не выдает, они больше качать не будут. Исчезли на месяц, и вот опять объявились, два дня ходят для видимости, вода не уходит. Никто ничего делать не хочет, и не слышит нас, мы не знаем, куда обращаться", - рассказала женщина.

В районном акимате заявили, что дачников топит из-за нахождения участков и домов ниже уровня Ишима - тем не менее коммунальщики работают над устранением последствий.

"Ранее силами акимата района и УЧС в районе дачного общества "Газмашаппаратура" были выставлены пожарная насосная станция, ассенизаторские машины, мотопомпы. Сейчас на участке продолжают работать мотопомпы для сброса и откачки воды. Вместе с тем, со вчерашнего дня к работе были привлечены водолазы, которые ищут точки поступления воды", - сообщила пресс-секретарь аппарата акима района Нура в Астане Айгерим Акшолакова.

В свою очередь местные заявляют, что таких масштабов подтоплений не помнят.