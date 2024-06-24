Дорогу к Баянаулу отремонтировали

В Павлодарской области отремонтировано четыре участка на трассе Калкаман - Баянаул - Умуткер - Ульяновск, ведущей к национальному парку. Был установлен 70-метровый мост, передает "Павлодар-онлайн".

По данным "КазАвтоЖола", капитальный ремонт провели на отрезке от 100 до 105-го километра дороги, средний - на участках 82-91, 94-99 и 221-231 км.

"Дорога соединяет регион с курортной зоной Баянаула, но прежде ее состояние было неудовлетворительным. Для безопасности движения возвели железобетонный трехпролетный мост длиной 69,2 метра. Установили новые водопропускные трубы взамен старых, которые не справлялись с пропуском талых вод в весенний период. С применением технологии холодного ресайклирования специалисты обновили дорожное покрытие на данном участке", - рассказали в "КазАвтоЖоле".

Работы производились подрядной организацией ТОО "КазГерСервис". Дорожные материалы в основном использовали местные.

Насколько хорошо выполнены работы, проверили специалисты национального центра качества дорожных активов. Из 30 проб все соответствовали нормам.

При этом было выявлено три локальных дефекта на участках, где дорожное полотно разрушалось. Подрядчик уже устранил проблему.

Ранее в Баянаульском национальном парке поймали отдыхающих с папоротником, который относится к реликтовым и почти исчезающим видам растений. За такой поступок предусмотрена административная ответственность.

Также аким Павлодарской области Асаин Байханов с рабочим визитом побывал в Баянаульском районе. Глава региона назвал этот район "дорожным аутсайдером". В этом году впервые немалые средства выделены на строительство дорог в Баянаульском районе.

Отремонтированная трасса. Фото: pavon.kz