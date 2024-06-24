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Туристов с папоротником поймали в Баянауле

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Мужчина в лесу
Мужчина держит в руке папоротник. Иллюстративное фото: John Nordell / Getty Images

В Баянаульском национальном парке отдыхающие нарвали в ущелье ведьм папоротник, который относится к реликтовым и почти исчезающим видам растений, передает "Ирбис TV".

Как сообщает издание, сорвавшим папоротник сделали замечание, а также предупредили, что в следующий раз за такой проступок накажут администрацию одного из домов отдыха.

"За срыв растений в особо охраняемой природной территории можно понести ответственность по ст.378 КоАП РК "Нарушение правил охраны мест произрастания растений и среды обитания животных, правил создания, хранения, учета и использования зоологических коллекций, а равно незаконные переселения, интродукция, реинтродукция и гибридизация видов животных", - пояснили в ГНПП "Баянаул".

Отметим, что по ст.378 КоАП РК нарушение правил охраны мест произрастания растений и среды обитания животных, условий размножения, путей миграции и мест концентраций животных, правил создания, хранения, учета и использования зоологических и ботанических коллекций, а равно незаконные переселение, интродукция, реинтродукция и гибридизация видов животных, совершенные на особо охраняемых природных территориях, влекут предупреждение или штраф на физических лиц в размере 15 МРП (55 380 тенге), на должностных лиц, субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации - в размере 30 МРП (110 760 тенге), на субъектов среднего предпринимательства - в размере 50 МРП (184 600 тенге), на субъектов крупного предпринимательства - в размере 100 МРП (369 200 тенге).

Ранее в Павлодарской области на территории Баянаульского государственного национального природного парка проводилась обработка пестицидами против саранчи. В связи с этим на обрабатываемых участках в течение 30 дней запретили сбор ягод и грибов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2123046-turistov-s-paporotnikom-poymali-v-bayanaule/

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