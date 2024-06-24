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Аэропорт Павлодара получил крупный штраф за молчание

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Аэропорт Павлодара
Аэропорт Павлодара. Фото: instagram.com/airport_pavlodar

Павлодарскому аэропорту назначили штраф на сумму более 600 тыс. тенге за непредоставление запрашиваемой информации. Об этом стало известно на пресс-конференции в РСК, передает NUR.KZ.

Запись с пресс-конференции "Итоги деятельности Департамента Агентства по защите и развитию конкуренции по Павлодарской области за первое полугодие 2024 г." была размещена в официальном Telegram-канале Региональной службы коммуникаций.

Как рассказал заместитель руководителя ведомства Куат Утеуов, в отношении АО "Аэропорт Павлодара" проводилось расследование по признакам злоупотребления доминирующим положением в части установления монопольно высокой цены на аренду торговых площадей на территории аэровокзала.

"В рамках расследования установлено, что основной причиной повышения арендной платы с 1 января 2024 года является увеличение расходов на заработную плату, затрат на приобретение чистящих средств, рост тарифов на коммунальные услуги", - заявил спикер.

Расследование было прекращено на основании ст.224 Предпринимательского кодекса РК.

"По факту непредоставления информации, запрашиваемой в рамках проводимого расследования 11 апреля этого года, АО "Аэропорт Павлодара" привлечено к административной ответственности на сумму 664 560 тенге", - отметил Куат Утеуов.

В прошлом году в АО "Аэропорт Павлодара" при проверке на соблюдение законодательства о гражданской защите выявили ряд грубых нарушений. Специалисты УЧС города вынесли предписание, но не все пункты были выполнены. Суд оштрафовал компанию почти на 500 тыс. тенге.

В мае этого года глава Агентства по защите и развитию конкуренции РК Марат Омаров на брифинге ведомства озвучил итоги расследования в отношении компании Air Astana. По его словам, авиакомпания необоснованно меняла топливный сбор, это приводило к росту цен на билеты.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2122986-aeroport-pavlodara-poluchil-krupnyy-shtraf-za-molchanie/

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